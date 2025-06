Conférence

Paul Grappe et Louise Landy s’aiment et se marient. Survient la guerre. Paul est mobilisé, combat, puis est blessé et finalement déserte. Alors pour mieux se cacher il se travestit en femme et, pendant dix ans, aux yeux de tous, vit avec Louise sous l’identité de Suzanne Landgard. Cette curieuse histoire brasse de multiples questions, dont celles des traumatismes de guerre, de la désertion, des troubles dans le genre et de la complexité des sentiments amoureux.