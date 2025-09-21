En prônant la désobéissance civile, une forme de résistance pacifique, Gandhi a entraîné des milliers d’Indiens dans une lutte pour l’autodétermination.
Le 6 juin 1944, date du débarquement des Alliés sur les plages normandes, est l’une des dates les plus...
La répression raciale : A travers une série de témoignages, une évocation du rôle joué par les policiers sous...
La répression politique : Poussés par un anticommunisme culturel et professionnel exalté par la propagande, les attentats et les...
Une nouvelle police : Après avoir longtemps ignoré la participation même de policiers français à des opérations attribuées à...
À travers l’histoire de la 3e République et la montée des périls, le lent cheminement du Maréchal Pétain vers...
Alors qu’Hitler fait face à des frustrations sur tous les fronts, les Japonais sont tenus à distance par les...
L’histoire du Moyen-Orient a été marquée par de nombreux événements violents, mais peu ont eu un impact aussi symbolique...
Pourquoi, cent ans après les faits, continue-t-on de revenir sans cesse sur les événements qui ont conduit à la...
Il admire Adolf Hitler. Et le fürher le lui rend bien. Malgré les crimes atroces qu’il a commis au...
Le krach de 1929 est une crise boursière qui se déroula à la Bourse de New York entre le...
Pendant plus de 200 ans, les trésors de la vallée du Nil ont été pillés ; le docteur Hawass,...
Mais qui a tué Malcolm X ? Vraisemblablement ni Muhammad Aziz, ni Khalil Islam qui ont passé plus de...
Même avec peu d’espoir d’avoir un impact contre les Allemands, la lutte pour la liberté s’est poursuivie. Les Juifs...
C’est l’histoire d’une marque au logo vichy rose née à Barbès et de son fondateur, Jules Ouaki. En 1948,...
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la SNCF a été guidée par un Etat français qui prônait la collaboration avec...
Alors que le Nouvel An commençait et que le peuple britannique faisait face à l’introduction du rationnement, tous les...
Le canon d’assaut Sturmgeschütz III (StuG III) fut le véhicule blindé de combat produit au plus grand nombre d’exemplaires...
Le 21 août 1940, après onze années d’exil, Léon Trotsky, l’un des acteurs les plus emblématiques de la révolution...
Comment l’Iran est-il devenu l’ennemi d’Israël et des États-Unis, qui furent pourtant les alliés du Chah dans les années...
Le 17 juillet 1976, à 15 heures pile, débute la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Montréal sous les...
