Podcast L’armée allemande face au débarquement du 6 juin 1944 Le 6 juin 1944, date du débarquement des Alliés sur les plages normandes, est l’une des dates les plus...

Documentaire Policiers sous l’occupation – Ep3 – La répression raciale La répression raciale : A travers une série de témoignages, une évocation du rôle joué par les policiers sous...

Documentaire Policiers sous l’occupation – Ep2 – La répression politique La répression politique : Poussés par un anticommunisme culturel et professionnel exalté par la propagande, les attentats et les...

Documentaire Policiers sous l’occupation – Ep1 – Une nouvelle police Une nouvelle police : Après avoir longtemps ignoré la participation même de policiers français à des opérations attribuées à...

Documentaire Vichy, la prise de pouvoir par Philippe Pétain À travers l’histoire de la 3e République et la montée des périls, le lent cheminement du Maréchal Pétain vers...

Documentaire Le piège italien | Octobre – Décembre 1943 Alors qu’Hitler fait face à des frustrations sur tous les fronts, les Japonais sont tenus à distance par les...

Article 4 novembre 1995, l’assassinat de Yitzhak Rabin L’histoire du Moyen-Orient a été marquée par de nombreux événements violents, mais peu ont eu un impact aussi symbolique...

Conférence Origines de la Première Guerre mondiale : enjeux d’un débat historiographique Pourquoi, cent ans après les faits, continue-t-on de revenir sans cesse sur les événements qui ont conduit à la...

Documentaire Rommel, pilier du 3ème Reich Il admire Adolf Hitler. Et le fürher le lui rend bien. Malgré les crimes atroces qu’il a commis au...

Documentaire 1929, le grand krach Le krach de 1929 est une crise boursière qui se déroula à la Bourse de New York entre le...

Documentaire Chasse aux trésors pillés d’Egypte Pendant plus de 200 ans, les trésors de la vallée du Nil ont été pillés ; le docteur Hawass,...

Documentaire Les Grandes Manoeuvres Alliées | Avril – Juin 1943 Même avec peu d’espoir d’avoir un impact contre les Allemands, la lutte pour la liberté s’est poursuivie. Les Juifs...

Documentaire Complément d’enquête : Tati, une famille en or C’est l’histoire d’une marque au logo vichy rose née à Barbès et de son fondateur, Jules Ouaki. En 1948,...

Documentaire 39-45, Les cheminots dans la résistance Pendant la Seconde Guerre mondiale, la SNCF a été guidée par un Etat français qui prônait la collaboration avec...

Documentaire Lignes de bataille dessinées, janvier à mars 1940 Alors que le Nouvel An commençait et que le peuple britannique faisait face à l’introduction du rationnement, tous les...

Documentaire Les canons d’assaut allemands : les Stug III et IV Le canon d’assaut Sturmgeschütz III (StuG III) fut le véhicule blindé de combat produit au plus grand nombre d’exemplaires...

Documentaire Léon Trotsky, un homme à abattre Le 21 août 1940, après onze années d’exil, Léon Trotsky, l’un des acteurs les plus emblématiques de la révolution...