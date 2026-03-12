Article

L’année 1979 ne représente pas seulement une date dans les manuels d’histoire ; elle symbolise le moment où l’équilibre du monde a vacillé sur son axe.

Le passage brutal de l’Iran d’une monarchie millénaire, pilier de l’influence occidentale au Moyen-Orient, à une république islamique théocratique demeure l’un des événements les plus singuliers du XXe siècle.

Comprendre ce basculement exige de plonger dans les contradictions d’une société perse alors en pleine mutation, tiraillée entre une modernité fulgurante imposée par le haut et des racines culturelles profondes qui se sentaient menacées.

Le contexte socio-économique et la fin de la dynastie Pahlavi

Pour analyser la chute du Chah Mohammad Reza Pahlavi, il faut remonter aux racines de la Révolution blanche lancée en 1963.

Ce vaste programme de modernisation visait à transformer l’Iran en une puissance industrielle comparable aux nations européennes, en s’appuyant sur une réforme agraire ambitieuse et l’alphabétisation des masses.

Si ces intentions semblaient louables sur le papier, leur exécution brutale a déstabilisé les structures sociales traditionnelles, notamment en affaiblissant les grands propriétaires terriens et en marginalisant le clergé chiite.

L’afflux massif de pétrodollars après le choc pétrolier de 1973 a agi comme un accélérateur de particules, mais aussi comme un poison pour l’économie iranienne.

L’inflation a explosé, les infrastructures n’arrivaient plus à suivre la cadence des importations massives et une corruption endémique s’est installée au sommet de l’État.

Le contraste entre l’opulence de la cour impériale, symbolisée par les célébrations extravagantes de Persépolis en 1971, et la pauvreté des bidonvilles ceinturant Téhéran est devenu insupportable pour une population de plus en plus éduquée mais privée de perspectives.

Le régime s’appuyait sur la SAVAK, une police secrète dont la brutalité était devenue légendaire, pour étouffer toute contestation.

Cette répression systématique a fini par créer une alliance contre-nature entre des groupes dont les idéaux étaient diamétralement opposés.

Les intellectuels libéraux, les mouvements marxistes comme les Moudjahidines du Peuple, et le clergé traditionnel se sont retrouvés unis par une haine commune du régime monarchique, perçu comme une marionnette des intérêts américains.

Quelques causes :

Une croissance économique déséquilibrée favorisant une élite urbaine restreinte.

Une frustration politique immense au sein de la classe moyenne naissante.

Un sentiment de dépossession culturelle face à une occidentalisation jugée superficielle.

L’émergence de bidonvilles géants suite à une réforme agraire mal gérée.

« Le Chah a voulu moderniser l’Iran en oubliant que l’on ne change pas l’âme d’un peuple par décret impérial. »

L’émergence d’une opposition plurielle et le leadership de Khomeiny

Au cœur de cette tempête, une figure s’est imposée avec une force mystique : l’ayatollah Rouhollah Khomeiny.

Exilé depuis 1964 pour son opposition véhémente aux réformes du Chah, il a su transformer son bannissement en une arme politique redoutable.

D’abord depuis l’Irak, puis depuis sa résidence de Neauphle-le-Château en France, il a diffusé son idéologie à travers des cassettes audio introduites clandestinement en Iran.

Son concept de Velayat-e Faqih (le gouvernement du jurisconsulte) proposait une alternative radicale : un État où l’autorité suprême reviendrait aux experts de la loi islamique.

Khomeiny ne s’adressait pas seulement aux fidèles, il parlait aux « déshérités » (Mostazafin), promettant que les richesses pétrolières seraient enfin partagées équitablement.

Il a habilement utilisé un langage aux accents populistes qui résonnait aussi bien chez les ouvriers que chez les commerçants du Bazar, le cœur économique traditionnel du pays.

Le Bazar, historiquement lié au clergé, voyait d’un très mauvais œil la concurrence des grandes entreprises modernes et l’influence des firmes étrangères, ce qui l’a poussé à financer massivement le mouvement révolutionnaire.

L’opposition laïque, quant à elle, pensait pouvoir utiliser l’aura de Khomeiny pour renverser le Chah, avant de reprendre les rênes d’une démocratie parlementaire.

C’était une erreur de calcul historique majeure, car le Guide suprême disposait d’une base populaire bien plus disciplinée et fanatisée que les cercles intellectuels de Téhéran.

La force de Khomeiny résidait dans sa capacité à simplifier le combat : il s’agissait d’une lutte entre le bien et le mal, entre l’Islam et le « Grand Satan » américain.

L’année 1978 ou le point de non-retour vers l’insurrection

L’escalade de la violence a véritablement débuté en janvier 1978, après la publication d’un article injurieux contre Khomeiny dans un journal officiel.

Les premières manifestations d’étudiants à Qom ont été réprimées dans le sang, déclenchant un cycle de deuil et de protestation typiquement chiite.

Tous les quarante jours, conformément à la tradition du Chehelom, de nouveaux rassemblements étaient organisés pour honorer les martyrs des manifestations précédentes, attirant des foules de plus en plus compactes.

Le 19 août 1978, l’incendie du Cinéma Rex à Abadan, qui a coûté la vie à plus de 400 personnes, a marqué un tournant psychologique définitif.

Bien que l’origine du sinistre reste sujette à controverse, la population l’a immédiatement attribué à la SAVAK, renforçant la conviction que le régime était prêt à tout pour survivre.

La colère est devenue incontrôlable, touchant toutes les grandes villes du pays et paralysant l’économie par des grèves massives dans le secteur pétrolier.

Le point d’orgue de cette année sanglante fut le Vendredi noir du 8 septembre 1978.

L’armée a ouvert le feu sur une foule immense rassemblée sur la place Jaleh à Téhéran, faisant des centaines de victimes.

Cet événement a brisé l’image du Chah à l’international et a convaincu les soldats de base, issus des milieux populaires, qu’ils ne pouvaient plus tirer sur leurs propres frères.

La machine de guerre impériale commençait à se fissurer de l’intérieur, les désertions se multipliant chaque jour.

Quelques dates importantes :

Janvier 1978 : émeutes à Qom après l’article calomnieux contre Khomeiny.

Août 1978 : drame du Cinéma Rex d’Abadan.

Septembre 1978 : massacre de la place Jaleh et proclamation de la loi martiale.

Décembre 1978 : manifestations géantes d’Achoura réunissant des millions de personnes.

« En Iran, le sang des martyrs est le carburant de la révolution. »

La prise de pouvoir et l’instauration de la république islamique

Le dénouement s’accélère au début de l’année 1979 lorsque le Chah, physiquement affaibli par un cancer tenu secret et politiquement isolé, décide de quitter le pays le 16 janvier.

Son départ est célébré comme une victoire totale par une population en liesse.

Khomeiny, sentant que le moment est venu, organise son retour triomphal le 1er février 1979.

Son avion d’Air France atterrit à Téhéran devant une foule de plusieurs millions de personnes, un accueil sans équivalent dans l’histoire moderne.

Malgré la nomination de Shapour Bakhtiar comme Premier ministre de la dernière chance, l’appareil d’État s’effondre en quelques jours.

Le 11 février, après des combats de rue entre les techniciens de l’armée de l’air et la Garde impériale, l’armée déclare sa neutralité.

C’est la fin officielle de la monarchie.

Khomeiny installe immédiatement un gouvernement provisoire dirigé par Mehdi Bazargan, un libéral religieux, afin de rassurer les classes moyennes et l’opinion internationale.

Cependant, le véritable pouvoir résidait déjà dans les Comités révolutionnaires et les tribunaux islamiques qui ont commencé une épuration sanglante.

Les anciens ministres, généraux et agents de la SAVAK sont exécutés après des procès sommaires.

En avril 1979, un référendum est organisé, proposant le choix entre la monarchie et une « République islamique ».

Le « oui » l’emporte avec plus de 98% des voix, scellant le destin politique du pays.

La nouvelle constitution, adoptée peu après, consacre le pouvoir absolu du Guide suprême, plaçant le religieux au-dessus de l’élu.

La rupture avec l’occident et la crise des otages

L’un des tournants majeurs de la révolution fut sans conteste l’attaque de l’ambassade des États-Unis à Téhéran le 4 novembre 1979.

Des étudiants se réclamant de la « ligne de l’Imam » ont pris en otage 52 diplomates et personnels américains pendant 444 jours.

Cet événement a radicalisé la révolution, provoquant la démission du modéré Bazargan et permettant aux partisans de la ligne dure de monopoliser le pouvoir.

Pour Khomeiny, cette crise était un moyen de rompre définitivement avec « l’influence toxique » de Washington.

La crise des otages a eu un impact dévastateur sur la présidence de Jimmy Carter et a marqué le début d’une hostilité durable entre les deux nations.

L’Iran, autrefois « gendarme du Golfe » pour le compte de l’Occident, est devenu le fer de lance de l’anti-impérialisme.

Cette rupture a poussé les États-Unis à imposer des sanctions économiques sévères, isolant progressivement l’Iran du système financier mondial, une situation qui perdure, sous diverses formes, jusqu’à aujourd’hui.

En interne, cette période a permis de purger l’administration de tous les éléments jugés trop « occidentalisés ».

Les universités ont été fermées pendant plusieurs années pour une « révolution culturelle » visant à islamiser les programmes et le corps enseignant.

La liberté de la presse a été drastiquement réduite et le port du voile obligatoire pour les femmes a été imposé, symbolisant le contrôle total du nouvel État sur la sphère privée et publique.

Conséquences :

La transformation de l’Iran en une théocratie unique au monde. Le début d’une guerre de huit ans avec l’Irak (1980-1988) qui a consolidé le régime. L’émergence du Hezbollah au Liban, soutenu et financé par Téhéran. La déstabilisation durable des marchés pétroliers mondiaux.

« Nous n’avons pas fait la révolution pour avoir le prix du melon moins cher, nous l’avons faite pour l’Islam. »

Les conséquences internationales et la nouvelle géopolitique du Moyen-Orient

La révolution de 1979 a agi comme un détonateur pour tout le monde musulman.

Elle a prouvé qu’un mouvement populaire basé sur l’identité religieuse pouvait renverser une puissance militaire équipée par les superpuissances.

Cela a suscité une immense inquiétude chez les monarchies sunnites voisines, particulièrement en Arabie saoudite, qui craignaient une contagion révolutionnaire chez leurs propres minorités chiites.

Cette rivalité entre Téhéran et Riyad est devenue le pivot central de la géopolitique régionale, alimentant des conflits par procuration au Yémen, en Syrie et au Liban.

Sur le plan de la Guerre froide, l’URSS a d’abord vu d’un bon œil l’affaiblissement de l’influence américaine.

Pourtant, le slogan de Khomeiny « Ni Est, ni Ouest, seulement l’Islam » a rapidement douché les espoirs de Moscou.

L’athéisme soviétique était tout aussi détesté par le clergé iranien que le matérialisme capitaliste.

L’invasion de l’Afghanistan par les Soviétiques à la fin de l’année 1979 a d’ailleurs été vivement condamnée par Téhéran, qui a soutenu certains groupes de moudjahidines afghans.

Aujourd’hui, l’héritage de 1979 reste vivant dans les tensions nucléaires et les débats sur les droits humains.

L’Iran contemporain est le produit direct de ces journées de ferveur et de violence, où un peuple a décidé de rompre avec son passé pour inventer un futur incertain.

La révolution demeure un objet d’étude fascinant car elle montre que l’histoire n’est jamais linéaire : elle est faite de ruptures brutales où les aspirations à la justice peuvent parfois enfanter de nouvelles formes de complexité autoritaire.

Conclusion

Il apparaît que l’héritage de ce basculement historique continue de façonner les équilibres mondiaux avec une intensité rare.

La chute du Shah d iran n’a pas seulement mis fin à une dynastie, elle a ouvert une boîte de Pandore géopolitique dont les effets se font sentir bien au-delà des frontières de la République Islamique d’Iran. Ce passage d’une monarchie soutenue par les Occidentaux à un système théocratique dirigé par les Ayatollahs a redéfini la notion même de souveraineté au Moyen-Orient.

Pour le Peuple iranien, ces décennies ont été marquées par des épreuves colossales, notamment la guerre sanglante déclenchée par Saddam Hussein, un conflit qui a permis au Régime islamique de consolider son autorité interne en exaltant le sentiment national face à l’agression étrangère.

L’analyse de la Société iranienne actuelle montre une complexité que les simplifications médiatiques peinent souvent à saisir.

Si les premières années de la Révolution islamique ont vu une alliance éphémère entre les mouvements de gauche, dont le parti Communiste, et les forces religieuses, l’élimination systématique des opposants a rapidement laissé le champ libre aux seuls Islamistes.

Cette concentration du pouvoir a permis l’émergence d’une structure paramilitaire d’élite, les Gardiens de la révolution, qui contrôlent aujourd’hui non seulement la défense stratégique du pays, mais aussi des pans entiers de l’économie nationale.

Ces Gardiens sont devenus le bras armé du Guide de la révolution, assurant la pérennité idéologique du système face aux pressions extérieures et aux aspirations de changement de la jeunesse.

Depuis plus de Quarante ans, le pays a connu des phases de crispation et de tentatives d’ouverture très contrastées. Le passage de la présidence conservatrice et provocatrice de Mahmoud Ahmadinejad à celle de Hassan rohani, plus enclin à la diplomatie, a illustré les tiraillements internes au sein du Régime iranien.

Sous le mandat de Hassan Rohani, la signature de l’accord sur le nucléaire iranien avait laissé entrevoir une normalisation des relations avec les grandes Puissances, avant que le retrait d’un Président américain ne vienne replonger le pays dans une crise économique profonde.

Malgré ces soubresauts, Ali Khamenei, en tant qu’autorité suprême, a maintenu une ligne de méfiance absolue envers l’étranger, privilégiant le développement de missiles balistiques comme moyen de dissuasion face aux menaces régionales.

Il est essentiel de reconnaître que les Iraniens forment une nation plurielle, composée de diverses ethnies et sensibilités, dont les Kurdes, qui ont souvent exprimé des revendications identitaires fortes au sein de cet ensemble.

L’histoire longue du pays, marquée par le souvenir douloureux du Coup d état de 1953 contre Mossadegh, nourrit encore aujourd’hui un sentiment de défiance envers les interventions extérieures.

Pourtant, le désir de liberté reste vibrant au sein des Peuples iraniens, s’exprimant à travers une créativité artistique et intellectuelle qui survit malgré la censure du Régime des mollahs. Cette vitalité est particulièrement visible chez les Iraniennes, qui occupent une place centrale dans la résistance culturelle et sociale.

Le rôle des Femmes iraniennes est sans doute l’élément le plus transformateur de la période contemporaine.

Bien que les Mollahs aient imposé des codes vestimentaires et juridiques stricts, ces femmes ont investi les universités et les professions libérales avec une détermination sans faille. Leur lutte pour la dignité et l’égalité des droits constitue aujourd’hui le défi le plus sérieux pour l’Islamisme politique tel qu’il a été conçu en 1979.

Elles ne remettent pas seulement en cause des décrets, elles interrogent la légitimité même d’un système qui peine à s’adapter aux réalités du XXIe siècle.

En définitive, la Révolution islamique iranienne demeure un objet d’étude fascinant car elle illustre la capacité d’une nation à se réinventer, même si le prix payé en libertés individuelles a été exorbitant.

Le Shah avait tenté une modernisation par le haut, déconnectée des réalités spirituelles et sociales du pays ; le régime qui lui a succédé semble aujourd’hui confronté au problème inverse : une déconnexion entre une élite religieuse vieillissante et une population aspirant à rejoindre le concert des nations modernes.

L’avenir de l’Iran ne se jouera probablement pas dans les chancelleries étrangères, mais dans la capacité du peuple à réconcilier son identité millénaire avec son désir de démocratie.

FAQ

Quelle est la principale cause de la révolution de 1979 ?

Il n’y a pas une cause unique, mais une conjonction de facteurs : l’oppression politique de la SAVAK, une économie déstabilisée par l’inflation et la corruption, et un sentiment de perte d’identité culturelle face à une modernisation trop rapide calquée sur le modèle occidental.

Qui était le Chah d’Iran et pourquoi a-t-il perdu le pouvoir ?

Mohammad Reza Pahlavi était le monarque d’Iran. Il a perdu le pouvoir parce qu’il s’est coupé de sa base populaire, a sous-estimé la puissance de l’opposition religieuse et n’a pas su répondre aux aspirations démocratiques de la classe moyenne tout en perdant le soutien de ses propres soldats.

Quel rôle la France a-t-elle joué dans ces événements ?

La France a accueilli l’Ayatollah Khomeiny à Neauphle-le-Château durant les derniers mois de son exil. C’est depuis le sol français qu’il a pu s’adresser aux médias internationaux et coordonner la phase finale de la révolution, bénéficiant d’une liberté d’expression qu’il n’avait pas en Irak.

Qu’est-ce que la crise des otages ?

C’est la prise de contrôle de l’ambassade américaine à Téhéran par des étudiants révolutionnaires en novembre 1979. Ils ont retenu 52 Américains pendant 444 jours pour exiger l’extradition du Chah (alors soigné aux États-Unis). Cela a provoqué une rupture diplomatique totale entre Washington et Téhéran.

L’Iran est-il toujours régi par les principes de 1979 ?

Oui, la Constitution actuelle de la République islamique repose toujours sur le concept de Velayat-e Faqih, donnant le dernier mot au Guide Suprême sur toutes les questions de l’État, bien qu’une part importante de la population iranienne actuelle aspire à des réformes profondes.

Sources et références pour approfondir le sujet