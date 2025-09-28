Dix ans durant, à partir du milieu des années 1960, des millions de jeunes occidentaux ont rêvé de prendre « la route des Indes ». Alors que l’Occident vivait son âge d’or – consommation reine, plein emploi – ils rêvaient d’un monde plus ludique, plus généreux, moins violent que celui que leur proposaient leur aînés. Les États-Unis traversaient alors l’une des crises les plus aiguës de leur histoire, avec la lutte pour les droits civiques, la guerre du Vietnam et une remise en cause radicale du mode de vie américain. À travers quelles images, quels récits, quelles musiques les Français ont-ils adhéré à une histoire qui, en apparence du moins, ne les concernait que de loin ?