Documentaire

Ces images rares nous plongent dans un siècle de mémoire alpine, des années 1900 aux prémices du ski moderne. Des villages de Savoie engloutis par les barrages, des mines perchées sur les plateaux, des traditions vestimentaires aux fêtes populaires, des femmes au volant aux ouvriers de la houille blanche… Ces archives saisissantes racontent la vie rude et belle des montagnards, entre labeur, transmission, foi, guerre et loisirs naissants. Porté par une narration sensible, le documentaire fait revivre les gestes, les voix et les regards de ceux dont l’histoire filmée devient notre mémoire collective.Une fresque humaine et poétique des Alpes oubliées.

Réalisation : Pierre Beccu