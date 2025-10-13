Ressources Dans la même catégorie

Documentaire 20 ans que les USA sont en guerre froide avec l’est La Serbie en 2000, la Géorgie en 2003, l’Ukraine en 2004, le Kirghizstan en 2005. Quatre révolutions « spontanées » qui,...

Documentaire Qu’auriez-vous ressenti si vous aviez découvert l’épave du Titanic ? Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la découverte du Titanic n’a pas été une magnifique ruine surgissant dans...

Documentaire Programme Mercury | Trajectory : Histoire de la conquête spatiale Les débuts de la Nasa et des premiers programmes humains d’exploration spatiale. Le lancement des premiers satellites de l’Agence...

Documentaire Robert Badinter : les combats que vous ne connaissez pas Robert Badinter entrera au Panthéon le 9 octobre 2025, lors de la date anniversaire de la promulgation de la...

Documentaire Programme Gemini | Trajectory : Histoire de la conquête spatiale Gemini a-t-il permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale ? Les derniers jours de l’exploration...

Documentaire Les héros de la seconde guerre mondiale – James Doollittle Qui étaient les généraux anglo-saxons qui ont favorisé la victoire des alliés lors de la Seconde Guerre Mondiale ?...

Documentaire Les vacances au bled: le retour des étés oubliés Dans les années 70, chaque été, des milliers de familles prenaient la route vers le Maghreb pour passer leurs...

Documentaire Homosexualité, les derniers condamnés Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l’abrogation du « délit d’homosexualité », en 1982, 10 000 peinesont été...

Documentaire Retour aux sources : au cœur de la Guerre Froide En 1990, en Italie, des magistrats découvrent un réseau de complicité entre des organes d’État et des groupuscules terroristes...

Documentaire Les femmes au travail pendant la guerre Le premier conflit mondial a-t-il été le début de l’émancipation économique des femmes ?

Documentaire Champs de bataille : l’enfer de Verdun (1/2) Ce documentaire n’est malheureusement plus disponible… Du 21 février au 19 décembre 1916, durant la Première Guerre mondiale, a...

Documentaire Malgré-nous, les oubliés de l’histoire Le 10 juin 1944, les SS de la division « Das Reich » massacrent la quasi-totalité des habitants de...

Documentaire Métro, une ville sur les rails Chaque jour, plus de cinq millions de passagers empruntent le métro parisien, soit plus de deux fois la population...

Documentaire Les enfants allemands sacrifiés de la Seconde Guerre mondiale Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les 250 000 réfugiés allemands, majoritairement des femmes, des enfants et des...

Documentaire Seconde Guerre mondiale, les derniers secrets des nazis Le 8 mai 1945 marque la capitulation du régime nazi, c’est la fin d’une guerre qui a fait plus...

Documentaire 39-45, Les cheminots dans la résistance Pendant la Seconde Guerre mondiale, la SNCF a été guidée par un Etat français qui prônait la collaboration avec...

Documentaire Le dernier jour de Jean-Paul Iᵉʳ Un mois seulement après son élection à la tête du Vatican, le souverain pontife succombe à une crise cardiaque....

Documentaire Les aides de camp du Général de Gaulle L’approche est inédite : les hommes de l’ombre du Général De Gaulle racontent le personnage dans son intimité. Général,...