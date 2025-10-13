La Luftwaffe, que l’on peut traduire par « l’arme de l’air », désigne les différentes armées de l’air allemandes, depuis la 1ère Guerre Mondiale jusqu’à la Guerre Froide. Ce documentaire en 2 parties se concentre sur la 2ème Guerre Mondiale, depuis l’invasion de la Pologne à la Bataille d’Angleterre, la guerre du désert ou la bataille de France. Durant ces années sombres, la Luftwaffe s’est imposée comme une véritable arme de destruction massive. Armes sophistiquées, pilotes remarquables, stratégie de la guerre totale : rien ni personne ne semblait pouvoir lui résister. Ce documentaire est composé de témoignages de vétérans et d’images d’archives, parfois très rares, se succèdent. On y découvre de spectaculaires séquences de combats aériens , on y apprend l’histoire de quelques-uns des avions les plus célèbres de la Luftwaffe, on retrouve aussi quelques extraits de la propagande de l’époque.