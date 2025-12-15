Lauréat de la Fondation Pierre Lafue en 2023, l’historien Laurent Joly est l’invité de Storiavoce. Dans une première partie, il revient sur son livre primé La Rafle du Vel d’Hiv. Paris, juillet 1942 (Grasset, 400 p., 24€) en évoquant les origines de l’événement, la gestion administrative de la rafle et ses trois étapes. Dans une seconde partie, il évoque son dernier livre, Le Savoir des victimes. Comment on a écrit l’histoire de Vichy et du génocide des juifs de 1945 à nos jours (Grasset, 448 p., 25€). La dernière partie de l’émission est consacrée au questionnaire de Proust revisité par la muse Clio.