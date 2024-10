Podcast

Franck Ferrand et ses invités s’intéressent à la fameuse offensive du mai 1940. Connue sous le nom de Blitzkrieg, elle a été une opération militaire décisive menée par l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette offensive éclair a surpris les forces alliées et a abouti à la rapide invasion de la France, des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg. L’utilisation innovante de la stratégie de mouvement rapide et de coordination entre les forces terrestres et aériennes a été cruciale pour la réussite de cette offensive. Elle a marqué un tournant significatif dans le conflit, démontrant la puissance de la stratégie militaire allemande et changeant le cours de la guerre en Europe.