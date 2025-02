Documentaire

De 1972 à 1975, des mathématiciens regroupés autour de Laurent Schwartz, médaillé Fields français, vont mener campagne à l’Ouest pour faire libérer un confrère ukrainien, Léonid Pliouchtch, accusé de dissidence par le pouvoir soviétique et enfermé en hôpital psychiatrique. Le combat mené par le Comité des mathématiciens va non seulement parvenir à faire plier le Kremlin et libérer Pliouchtch, mais va aussi avoir pour conséquence d’obliger le Parti communiste français à prendre ses distances avec Moscou, une étape majeure qui va permettre l’Union de la gauche en France.Le 15 janvier 1972, lors de son arrestation à son domicile ukrainien, Léonid Pliouchtch est un inconnu de 33 ans. Mathématicien, communiste, il appartient à un petit groupe de défenseurs des droits de l’homme dans la très peu démocratique URSS de Léonid Brejnev. Mais saisi par sa femme Tatiana, un comité de mathématiciens français, animé par Laurent Schwartz, premier, médaillé Fields français, parvient à fédérer des centaines de collègues à travers le monde pour demander sa libération. Lorsqu’éclate l’affaire, à l’Ouest, on ne connaît des opposants soviétiques que le dissident Sakharov, père de la bombe soviétique, bientôt Nobel de la Paix ; ou encore Soljenitsyne, auteur de L’Archipel du Goulag. Mais grâce au « Comité des mathématiciens » et à la ténacité de Tatiana Pliouchtch, discrètement aidés par des trotskistes de l’OCI, le cas Pliouchtch devient un tel symbole qu’il va amener le PCF, sommé de prendre position, à prendre ses distances avec l’Union soviétique.Ce documentaire réalisé par Mathieu Schwartz, petit neveu de Laurent Schwartz, repose sur le témoignage inédit et exclusif de Tatiana Pliouchtch, la femme de Léonid, mais aussi sur celui de Michel Broué, cheville ouvrière du comité des mathématiciens, de Pierre Juquin, alors au comité central du PCF, de Laurent Mauduit, ancien trotskiste, ou de Bernard Guetta, alors au Nouvel Obs.