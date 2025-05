Documentaire

Quelle est la responsabilité des Polonais dans les pogroms commis pendant la guerre ? Autour du travail de l’historien Jan Gross, retour sur un brûlant débat mémoriel qui déchire le pays depuis des décennies.

C’est un immense angle mort dans la manière dont la Pologne envisage sa propre histoire : le destin de sa communauté juive pendant la guerre, et le rôle joué par la population locale dans son extermination. En 2000, l’historien Jan Tomasz Gross, Polonais longtemps exilé aux États-Unis, brisait le silence en publiant Les voisins, un livre sur le pogrom commis en 1941 dans le village de Jedwabne, dans l’est du pays. Si l’histoire officielle attribuait ce crime de masse aux Einsatzgruppen – les unités d’exterminations nazies –, le témoignage d’un rescapé, Shmuel Wasserstein, en fait porter la responsabilité aux villageois eux-mêmes… Entre prise de conscience, déni et révisionnisme, c’est une véritable lutte des mémoires qui s’installe, dans un pays où l’antisémitisme est aussi prégnant que tabou, et où persiste le mythe selon lequel la majorité des citoyens auraient aidé les juifs. Le deuxième grand livre de Jan Gross, La peur, fait vaciller la conscience du pays : il revient sur le pogrom de Kielce, d’autant plus terrible que ces meurtres antisémites ont été commis sur des survivants de la Shoah, juste après la guerre.

Résistances politiques

Depuis trente ans, à la suite de Gross, des historiens enquêtent, dénonçant le silence des manuels scolaires et les mensonges inscrits jusque sur les monuments aux morts, déterminés à rouvrir le débat et à confronter le pays à son histoire. Ce film part à leur rencontre, et dévoile les résistances politiques et populaires que leurs thèses, pourtant largement étayées, suscitent encore aujourd’hui. Car si en 2001, le président social-démocrate Aleksander Kwasniewski présentait ses excuses au peuple juif pour le massacre de Jedwabne, la majorité conservatrice adoptait en 2018 une loi punissant de prison l’imputation d’une quelconque responsabilité de la Pologne dans les crimes nazis…

Documentaire de Joanna Grudzinska (Pologne/France, 2024, 1h00mn)

