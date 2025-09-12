Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Israël, Naissance d’une Nation : de 1897 à 1967 L’Histoire commence avant la création de l’Etat hébreu Au travers d’un grand nombre de photos d’époque, ce documentaire est...

Documentaire A Feu et à Sang (Octobre – Décembre 1940) Dans le monde entier, le conflit a continué de s’intensifier alors que le Japon faisait sentir sa présence en...

Podcast Mitterrand : la toute première cohabitation, même pas peur Olivier Duhamel entre dans les années 80 avec un spécialiste de la Constitution dont il fait une lecture toute...

Documentaire La France à genoux (Avril – Juin 1940) Lorsque Winston Churchill est devenu Premier ministre du gouvernement de coalition en temps de guerre en mai 1940, il...

Documentaire La fin de la marche victorieuse | Juillet – Septembre 1942 Le « renard du désert » d’Hitler, Rommel, a poussé à El Alamein, mais avec l’arrivée du général britannique non-conformiste, Bernard...

Documentaire 5ème République : le rempart aux crises politiques 1958 : La France au bord du chaos politique. La IVème République vacille, paralysée par les querelles partisanes. René...

Documentaire Eisenhower le commandant suprême | Janvier – Mars 1944 Alors que l’hiver cédait la place au printemps, le monde regardait et attendait que les forces alliées se préparent...

Documentaire La fin du IIIème Reich | Avril Juin 1945 00:00 Les Russes sont entrés les premiers à Berlin, et comme Hitler s’est suicidé dans son bunker, la guerre...

Documentaire Quand la CIA infiltrait la culture Fruit de trois ans de recherches, ce documentaire montre comment les services secrets américains ont manipulé les milieux artistiques...

Documentaire Juger Pétain (3/4) La défense commence à faire défiler ses propres témoins dont le général Weygand qui fait une déposition remarquée, ainsi...

Documentaire Alain Gerbault, le courage de fuir Né à Laval en 1893, décédé de malaria en 1941 à Dili, au Timor, à l’âge de seulement 48...

Conférence Les services secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale Les services secrets britanniques ont joué un rôle essentiel et stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale, menant des opérations...

Documentaire Georges Pompidou, la maladie du pouvoir La physionomie bonhomme, la cigarette vissée aux lèvres et le regard perçant, Georges Pompidou avait l’image d’un être normal...

Documentaire Afrika Korps Février 41 – mars 43 C’est pour venir en aide à son allié Mussolini, malmené par les Britanniques, qu’Hitler décida d’envoyer des troupes en...

Documentaire Goulag : prolifération des Camps – 1934-1945 – 2/3 Glorifié au XVIIe congrès du Parti communiste, en 1934, Staline lance les chantiers du canal Volga-Moscou et la...

Documentaire La grande guerre patriotique | L’Armée rouge (1/2) Tissée de répressions et de désastres militaires, mais aussi de victoires décisives, l’histoire de l’Armée rouge épouse celle de...

Documentaire Les frères Léotard Destins croisés des Léotard – François, ancien ministre de la Défense, et Philippe, comédien écorché vif, révélé dans «La...

Documentaire Retour aux sources – Le 3e Reich n’aura pas la bombe En 1939, des bruits de bottes résonnent dans toute l’Europe. L’Allemagne nazie tisse sa toile, annexe l’Autriche et envahit...

Documentaire La résistance, vivre libre ou mourir Ce docu-fiction, agrémenté d’archives inédites, raconte l’histoire de la résistance intérieure française durant la Seconde Guerre mondiale. L’occupation de...