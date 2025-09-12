La Luftwaffe a poursuivi ses tentatives de bombarder la Grande-Bretagne pour la soumettre, tandis que l’Afrika Korps allemand renforçait sa position alors que Rommel, le « renard du désert » d’Hitler, prenait les commandes. En mer, les forces navales s’affrontent et combattent les éléments, alors que les Japonais se lancent dans une mission d’espionnage pour recueillir des informations sur la flotte américaine à Pearl Harbor.