Conférence



Partons en voyage en suivant le tracé des illustrateurs auteurs de l’exposition « Automne tropical – Carnet de voyage en Guyane ».

Les lignes et les couleurs dansent sous nos yeux et forment tout un écosystème tropical qui peut sembler énigmatique. Les artistes captent la beauté des végétaux, mais ils sont aussi les réceptacles des paroles des populations amérindiennes. La dimension ethnobotanique se lit dans leurs œuvres, guidée par une spécialiste qui étudie les savoirs et savoirs-faire locaux. Cette rencontre invite à la découverte, à la contemplation et au dépaysement.