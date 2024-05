Documentaire



« Santa Cruz del Islote » est la plus petite île de l’archipel de San Bernardo en Colombie. C’est une île très petite et colorée, mais avec une grande densité de population! Sergio Cardales est né ici et nous raconte sa vie sur cette île de pêcheurs. En effet, les gens de cette île vivent grâce à la pêche et au tourisme. Un documentaire de Guy Beauché.