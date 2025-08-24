Documentaire

Dans la réserve naturelle de Calanoa, trois groupes ethniques vivent ensemble en harmonie: les Cocamas, les Yaguas et les Tikunas.

Chaque groupe ethnique a ses propres coutumes, ses propres traditions et ses propres racines, mais c’est une société qui vit en paix, dans la fraternité, comme si c’était une seule et unique ethnie. Ici, tout le monde est intégré et participe aux travaux communautaires, tous tournés vers un but commun : préserver la diversité culturelle et naturelle de la jungle Amazonienne.

Rejoignez Maria Monayatoce, la directrice de la réserve, pour un tour de ce coin de l’Amazonie !

Extrait du film : “Voyage à travers les couleurs – La Colombie en vert”

Réalisation : Guy Beauché

