Documentaire

Avec vingt-quatre millions de touristes, Paris est la ville la plus visitée au monde. En l’an 2000, la force du dollar aidant, les Américains sont venus encore plus nombreux que l’an dernier (10% de plus). Nous avons suivi les policiers spécialisés de la Brigade de Répression du Banditisme pendant près de trois semaines au cours desquelles nous avons pu filmer des interpellations de pickpockets en direct. Nous avons également accompagné des touristes en vacances dans la capitale: Patricia Finlay, une riche Américaine qui vient chaque année au début de l’été pour faire ses achats pendant les soldes et pour voir les collections de haute couture. Un couple de japonais, récemment marié au Japon qui vient spécialement en Europe pour s’offrir une cérémonie de mariage non officielle mais riche en souvenirs et en émotions. Des touristes aveyronnais, dont la plupart n’a jamais vu Paris, qui souhaitent assister aux cérémonies de la fête nationale. Enfin, des touristes belges venus pour voir les « petites femmes de Paris » qui se font escroqués dans un cabaret fréquenté exclusivement par des étrangers en voyage de groupe.