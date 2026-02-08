Documentaire

Aujourd’hui en paix et désireux de tourner la page des horreurs passées, « le Pays des Mille Collines » offre un condensé du continent africain : d’un côté on y trouve zèbres, éléphants, girafes et autres animaux typiques de la savane et, de l’autre, la forêt tropicale montagneuse abritant gorilles et chimpanzés au milieu d’une flore luxuriante et époustouflante.

Au-delà de sa nature exceptionnelle, le Rwanda est riche d’un patrimoine culturel aussi varié que ses danses ou son artisanat coloré. Et autour du fameux lac Kivu c’est toute une vie villageoise haute en couleurs qui s’organise, rythmée par les irremplaçables marchés.

Titre : Rwanda, le pays des milles collines

Réalisé par Eric Bacos

©Ampersand