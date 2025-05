Conférence

Cette conférence a été donnée à Montréal la deuxième semaine d’Octobre 2023. A l’heure où la censure a atteint en Occident des sommets dignes d’Orwell et d’Huxley avec notamment l’abominable Newsguard à laquelle participe Jimmy Wales, le cofondateur de Wikipedia, et que cette chaîne a à nouveau subi des brutalités de presse diverses et variées (notre analyse du conflit a été interdite de visualisation en France, purement et simplement) il était nécessaire d’offrir une analyse philosophique de l’évolution de la presse dans notre siècle, autour de la légendaire et ô combien exacte citation posthume de Nietzsche : « encore cent ans de journalisme et tous les mots pueront ».