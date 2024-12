Documentaire

La mer nourrit les hommes, mais elle se nourrit aussi d’eux. A Ilhéus, Bahia au Brésil, nombreuses sont les croyances et les légendes qui alimentent les liens parfois intangibles qui se tissent entre les pêcheurs et la mer. Agua Viva nous plonge dans cet univers de vie et de mort, où le mythe et le réel ne forment qu’un.

Un documentaire d’Anouk Dominguez,pProduction: HEAD et IDIP Films.