Ressources Dans la même catégorie

Conférence L’artisanat coréen traditionnel et contemporain L’artisanat, qui s’est développé en Corée au long des siècles, a produit dans de multiples domaines (joaillerie, céramique, maedup,...

Documentaire Nemo, la gardienne de la forêt Nemonte Nenquimo consacre sa vie à la protection de milliers d’hectares de forêt en Amazonie et se bat contre...

Documentaire Ils se mettent à l’arabe La langue arabe a la cote auprès des Français! Ils sont nombreux à prendre des cours chaque année. Les...

Documentaire Le nouveau visage de St Denis C’est Hollywood à la française au porte de Paris

Documentaire Ajaccio : dans le quotidien de femmes inspirantes Pendant Sept jours et sept nuits, des Ajacciennes qui font bouger leur ville vont nous faire découvrir l’Ajaccio qu’elles...

Documentaire Norvège : Svalbard, pion stratégique russe Incroyable mais vrai : un morceau de Russie se niche en Norvège… Dans un pays de l’OTAN, deux villages...

Documentaire Prisonnier d’Al-Qaïda Le 25 novembre 2011, le Suédois Johan Gustafsson entreprend un voyage à moto à travers l’Afrique. Kidnappé par des...

Documentaire Ma maison faite maison Chaque année, ils seraient près de 10 000 Français à bâtir leur maison eux-mêmes. Mais avec les retards, les...

Documentaire L’agriculture paysanne : stop ou encore? Les exploitations familiales sont-elles encore capables de nourrir la population ? Tient-on compte de leur potentialité et de leur...

Documentaire Séisme à Istanbul Tous les experts sont d’accord : dans les 50 ans à venir, un gigantesque séisme pourrait frapper Istanbul. Un...

Documentaire Le quotidien d’un couple de sans-abri à New York Ils n’ont pas grand-chose, mais ils peuvent compter l’un sur l’autre. Courtney et son mari Britton sont sans-abri à...

Documentaire Racines : en quête d’une identité – Algérie Un recueil cinématographique dépeignant le parcours de trois jeunes adultes en quête de leurs origines ; explorant des milliers...

Documentaire Mon choix, ma Calabre: Refaire sa vie dans le sud italien Serait-ce un effet positif de la pandémie en Italie ? Pour la première fois en 2020, 100 000 Italiens,...

Documentaire Otages israéliens : à quand le retour ? La soeur et l’épouse d’Alon ont été prises en otage le 7 octobre 2023 par le Hamas. Sa femme a...

Documentaire L’héritière et les enfants de Bamako Tout commence par un coup de téléphone. A la mort de son mari en 2015, madame Festoc, paisible retraitée...

Documentaire Les guerriers de la paix L’Etat d’Israël connaît de nombreuses guerres depuis sa création. Pour certains militants israéliens se réconcilier avec la Palestine est...

Documentaire Qatar : ambition et démesure Le Qatar est minuscule en superficie, mais énorme en ambition. Des gratte-ciel émergent du désert. Les bédouins troquent leurs...

Documentaire Les coulisses – Biscochoc (2/2) Pâte à tartiner, bonbons, tablettes de chocolat… Biscochoc existe depuis 30 ans. L’entreprise a accepté de nous ouvrir ses...