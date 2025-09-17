L’artisanat, qui s’est développé en Corée au long des siècles, a produit dans de multiples domaines (joaillerie, céramique, maedup,...
Nemonte Nenquimo consacre sa vie à la protection de milliers d’hectares de forêt en Amazonie et se bat contre...
La langue arabe a la cote auprès des Français! Ils sont nombreux à prendre des cours chaque année. Les...
C’est Hollywood à la française au porte de Paris
Pendant Sept jours et sept nuits, des Ajacciennes qui font bouger leur ville vont nous faire découvrir l’Ajaccio qu’elles...
Incroyable mais vrai : un morceau de Russie se niche en Norvège… Dans un pays de l’OTAN, deux villages...
Le 25 novembre 2011, le Suédois Johan Gustafsson entreprend un voyage à moto à travers l’Afrique. Kidnappé par des...
Chaque année, ils seraient près de 10 000 Français à bâtir leur maison eux-mêmes. Mais avec les retards, les...
Les exploitations familiales sont-elles encore capables de nourrir la population ? Tient-on compte de leur potentialité et de leur...
Tous les experts sont d’accord : dans les 50 ans à venir, un gigantesque séisme pourrait frapper Istanbul. Un...
Au Congo les routes sont, pour la majorité, impraticables ou inexistantes. Le seul transport fiable, l’avion, est hors de...
Ils n’ont pas grand-chose, mais ils peuvent compter l’un sur l’autre. Courtney et son mari Britton sont sans-abri à...
Un recueil cinématographique dépeignant le parcours de trois jeunes adultes en quête de leurs origines ; explorant des milliers...
Serait-ce un effet positif de la pandémie en Italie ? Pour la première fois en 2020, 100 000 Italiens,...
La soeur et l’épouse d’Alon ont été prises en otage le 7 octobre 2023 par le Hamas. Sa femme a...
Tout commence par un coup de téléphone. A la mort de son mari en 2015, madame Festoc, paisible retraitée...
L’Etat d’Israël connaît de nombreuses guerres depuis sa création. Pour certains militants israéliens se réconcilier avec la Palestine est...
Le Qatar est minuscule en superficie, mais énorme en ambition. Des gratte-ciel émergent du désert. Les bédouins troquent leurs...
Pâte à tartiner, bonbons, tablettes de chocolat… Biscochoc existe depuis 30 ans. L’entreprise a accepté de nous ouvrir ses...
Christophe, Birgit et leurs enfants sont passionnés par la nature, les plantes et leurs bienfaits. Les 1000m2 de terrain...
