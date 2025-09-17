Le média d’investigation Lighthouse reports et un consortium de 5 médias européens – dont ARTE est partenaire – révèlent...
Elle apprend les bonnes manières aux russes fortunés
Un tour d’Europe des mouvements militants animés par les jeunes générations : en France, rencontre avec Priscillia Ludosky, figure des...
En décembre 2019, Carlos Ghosn, ex-patron de Renault-Nissan poursuivi pour malversations financières au Japon, déjoue la justice et s’évade...
L’artisanat, qui s’est développé en Corée au long des siècles, a produit dans de multiples domaines (joaillerie, céramique, maedup,...
Nemonte Nenquimo consacre sa vie à la protection de milliers d’hectares de forêt en Amazonie et se bat contre...
La langue arabe a la cote auprès des Français! Ils sont nombreux à prendre des cours chaque année. Les...
C’est Hollywood à la française au porte de Paris
Quelle est la meilleure méthode pour apprendre une langue? Test avec un cours intensif de chinois à Chemnitz !...
Le football américain est le sport numéro un aux Etats-Unis. Pour autant, de plus en plus de joueurs professionnels...
L’envers du décor sur l’île de la fête
En Europe, la mafia nigériane contraint de jeunes filles à se prostituer dès leur arrivée sur le continent. Entre...
Quatorze millions de véhicules circulent chaque jour en Ile de France. Les bouchons sont devenus la hantise quotidienne de...
Paris, capitale française mais également de l’insécurité… En effet, le phénomène prend de l’ampleur et devient de plus en...
Aujourd’hui, pour choisir un restaurant, une machine à laver ou un téléphone, plus de 8 français sur 10 consultent...
Les « Black shorts » assurent la sécurité lors des grands « contests » sur le sable comme dans l’eau, et tout au...
Pour certains, la démocratie est une affaire entendue. Une évidence. Pour d’autres, c’est un idéal, presque impossible à atteindre...
La question de la sécurité du transport du pétrole se pose avec acuité au Québec depuis la catastrophe de...
Partons maintenant en Pennsylvanie, à deux heures de New-York, dans cet état sinistré par le déclin industriel où le...
Le deuxième amendement de la constitution américaine garantit aux citoyens des Etats-Unis le droit de porter une arme. Ce...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site