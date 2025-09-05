Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Au coeur d’une communauté Rom Dans cette commune en banlieue parisienne, dans la forêt, une communauté Rom s’est installée petit à petit. Mais leur...

Documentaire Bouchers vs. Vegans au salon de l’agriculture Face aux Végans, ce meilleur artisan boucher défend son steak

Documentaire Les gitans sédentarisés des cités de Montpellier 60 familles de gitans vivent dans cette cité de Montpellier

Documentaire Camille Courcy est allée à la rencontre des différentes jeunesses israéliennes La société israélienne est très complexe. Avec l’arrivée au pouvoir d’une coalition ultra-nationaliste, j’ai eu envie d’aller voir différentes...

Documentaire Tunnel du Mont-Blanc : passage obligé des vacances ? Reliant la France à l’Italie, le tunnel du Mont-Blanc est l’un des plus longs du monde. En 2015, il...

Documentaire Emeutes, clandestins, bidonvilles : Mayotte, la poudrière de l’Afrique Situé entre l’Afrique et Madagascar, Mayotte est un archipel où la vie quotidienne relève plus de l’aventure que d’une...

Documentaire Rescapée ouïghoure : elle raconte les camps chinois Gulbahar Jalilova est Ouïghoure. Elle a passé 15 mois dans des camps chinois. Réfugiée politique en France depuis un...

Documentaire Russie, les déserteurs C’est une vague de panique qui s’est abattue sur des millions de Russes: comment échapper à la mobilisation partielle...

Documentaire Lutte antiterroriste : l’acte et/ou l’idéologie Baptisé « Lutte antiterroriste : l’acte et/ou l’idéologie », ce documentaire a pour but de questionner le sujet dans...

Documentaire Controverse de la 5G : les anti montent au créneau Des débits 10 fois plus rapides, des téléchargements quasi instantanés, des entreprises ultra connectées et plus performantes, ce sont...

Documentaire Vacances à moins de 100 kilomètres Le week-end de l’Ascension est le premier pont que les Français ont pu profité depuis le confinement. Seulement, les...

Documentaire Fort-Dauphin en noir et blanc A Fort-Dauphin, tout a changé depuis quelques années. Avant, la petite ville du sud malgache sommeillait. Pas de route...

Documentaire La fin du « Made in China » – Asie, le réveil ouvrier Les conséquences dramatiques de la lutte des ouvriers chinois pour la reconnaissance de leurs droits légitimes. La transplantation du...

Documentaire L’île de Cuba La situation de Cuba est née à la fois de la topographie de l’île et des convictions politiques d’un...

Documentaire Au fond des mines de Bolivie Portrait des mineurs de fond en Bolivie. Andrès creuse dans une mine de tungstène. Il est gravement atteint de...

Conférence Droit et peuples indigènes Droit et peuples indigènes. Mémoires, justice réparatrice et procès du génocide indigène en Argentine. En 2022, le premier procès...

Documentaire Ghana, les petits esclaves du lac Volta Dans un centre de réhabilitation au Ghana, le quotidien des travailleurs sociaux aux côtés d’enfants, anciens esclaves des pêcheurs...