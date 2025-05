Documentaire

https://www.youtube.com/watch?v=4nkEMsrN_YQ

Cuba serait-elle sur la voie de l’ouverture ? Cuba s’apprête à vivre une nouvelle révolution. Non pas une révolution politique mais une révolution économique et touristique. Bientôt, ce sera le retour des échanges commerciaux avec les États-Unis, après l’embargo, et les touristes américains arrivent déjà en masse. Les vacanciers viennent désormais du monde entier.

Avec ses vieilles voitures américaines, ses rues chargées d’histoire, ses plages de sable blanc, ses jolies filles et son célèbre mojito, Cuba est devenue la destination à la mode. Aux côtés d’un groupe de Français passionnés de salsa, nous avons exploré les trésors de l’île. Une nature sublime, une culture d’exception, des festivités jour et nuit, un peuple accueillant et, depuis peu, une infrastructure hôtelière haut de gamme et à tous les prix.

Pour les étrangers, Cuba a des allures de paradis, mais pour les Cubains rien n’a changé. Ici, la vie quotidienne est toujours aussi dure. Soumis au rationnement, les Cubains ont juste de quoi s’acheter les denrées alimentaires de base. Pour survivre, pas d’autre choix que les combines et la débrouille.

Si l’ouverture est synonyme de rentrée d’argent pour le pays, cela ne bénéficie pas à tous. L’argent du tourisme ne profite qu’à une minorité. Quant aux restaurants, hôtels, discothèques, compagnies de bus, de taxi, presque tout appartient à l’État ! À Cuba, flotte toujours un parfum de dictature. La police est omniprésente, la surveillance permanente. La liberté d’expression et les droits de l’homme ne sont pas à l’ordre du jour. Et gare à ceux qui osent critiquer le régime. Certains dissidents politiques engagés contre les Castro auraient même payé leur engagement de leur vie. Nous avons notamment recueilli des témoignages inédits qui remettent en cause la version officielle de la disparition d’Oswaldo Paya (l’un des principaux opposants au régime castriste) : soi-disant un simple accident de la route !

Entre boom touristique et oppression, ouverture et dictature, nous avons enquêté sur l’une des dernières dictatures communistes de la planète.

Un documentaire de MARTIN FOSSATI ET THIERRY GAYTAN