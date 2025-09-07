Mélanie, son conjoint et leurs 4 enfants craignent de se retrouver à la rue. Ils doivent quitter leur maison...
Ici, le don d’ovocytes est rémunéré
« Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose… » Ce documentaire cherche à comprendre et à décortiquer le phénomène de...
Ici, les blancs se sentent menacés par les quartier pauvres
Le socialisme, le pire ennemi des grosses fortunes; c’est Jacques qui le dit
À 14 ans, Yaya a été contraint de quitter son pays pour survivre. Il a trouvé en France, une...
C’est un salon de l’agriculture un peu particulier, placé sous le signe des revendications des agriculteurs et éleveurs. La...
Mamoudou Gassama, jeune Malien de 22 ans, a sauvé la vie d’un enfant en escaladant à mains nues quatre...
Quelque soit le problème au Guatemala, chauffeurs et voyageurs les règlent avec une conception très latino de la vie...
Elle est devenue l’icône de ceux qui dénoncent les violences policières. Qui est Assa Traoré? Cette jeune femme de...
Depuis l’été 2018, Zarifa Ghafari, une jeune femme de 27 ans est maire de Maidan Shar, une ville de...
Outre-Rhin, les ponts sont en piteux état. La faute à des années d’inertie. Désormais, d’interminables chantiers de rénovation jalonnent...
La réalisatrice enquête sur les réalités d’une Bulgarie communiste qu’elle a quittée enfant. Une odyssée tragi-comique, à mi-chemin entre...
Les réseaux sociaux sont de formidables plateformes de mobilisation et d’expression citoyenne et participent ainsi à la transition démocratique....
Recul du nombre de fidèles, coûts d’entretien élevés : des milliers d’églises en Europe sont menacées de disparition. Dans de nombreuses paroisses, l’émotion est vive, car le...
La Ferme Factory, saison 1, est née. Forte de son succès, la saison 2 est lancée. Une émission de...
Dans le cadre du parcours Engagement des étudiants de première année d’HEC Paris et comme introduction au cours « Enjeux...
Le polychrome des films de Bollywood a de quoi contraster avec l’image en noir et blanc qui défile dans...
Retrouvez plus de documentaires voyages sur https://www.france.tv/documentaires/voyages/?at_medium=custom2&at_campaign=800&at_custom1=description&at_custom2=zappingnomade Clairement, il faut avoir la foi.
Au Japon frappé par une étrange épidémie : les « Hikikomori », reclus volontaires en VF. On estime à près d’1...
