Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Elle risque d’être à la rue avec son conjoint et ses enfants Mélanie, son conjoint et leurs 4 enfants craignent de se retrouver à la rue. Ils doivent quitter leur maison...

Documentaire Rumeurs, fake news : comment se propagent-elles ? « Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose… » Ce documentaire cherche à comprendre et à décortiquer le phénomène de...

Documentaire L’insécurité règne à Cape Town Ici, les blancs se sentent menacés par les quartier pauvres

Documentaire Yaya raconte son périple inhumain pour arriver en France À 14 ans, Yaya a été contraint de quitter son pays pour survivre. Il a trouvé en France, une...

Documentaire Le salon de l’agriculture, la plus grande ferme de France C’est un salon de l’agriculture un peu particulier, placé sous le signe des revendications des agriculteurs et éleveurs. La...

Documentaire Guatemala, terre Maya | Les routes de l’impossible Quelque soit le problème au Guatemala, chauffeurs et voyageurs les règlent avec une conception très latino de la vie...

Documentaire Assa Traoré, au nom du frère Elle est devenue l’icône de ceux qui dénoncent les violences policières. Qui est Assa Traoré? Cette jeune femme de...

Documentaire Afghanistan : femme, maire et combattante Depuis l’été 2018, Zarifa Ghafari, une jeune femme de 27 ans est maire de Maidan Shar, une ville de...

Documentaire L’interminable entretien des ponts en Allemagne Outre-Rhin, les ponts sont en piteux état. La faute à des années d’inertie. Désormais, d’interminables chantiers de rénovation jalonnent...

Documentaire Les réalités d’une Bulgarie communiste | Je vois rouge La réalisatrice enquête sur les réalités d’une Bulgarie communiste qu’elle a quittée enfant. Une odyssée tragi-comique, à mi-chemin entre...

Conférence La démocratie à l’épreuve des réseaux sociaux Les réseaux sociaux sont de formidables plateformes de mobilisation et d’expression citoyenne et participent ainsi à la transition démocratique....

Documentaire Églises à vendre Recul du nombre de fidèles, coûts d’entretien élevés : des milliers d’églises en Europe sont menacées de disparition. Dans de nombreuses paroisses, l’émotion est vive, car le...

Documentaire Sénégal : la téléréalité au service de l’agriculture La Ferme Factory, saison 1, est née. Forte de son succès, la saison 2 est lancée. Une émission de...

Conférence Les défis du XXIe siècle : des enjeux systémiques Dans le cadre du parcours Engagement des étudiants de première année d’HEC Paris et comme introduction au cours « Enjeux...

Documentaire Le rêve bollywoodien Le polychrome des films de Bollywood a de quoi contraster avec l’image en noir et blanc qui défile dans...

Documentaire Il construit une cathédrale tout seul, tranquille Retrouvez plus de documentaires voyages sur https://www.france.tv/documentaires/voyages/?at_medium=custom2&at_campaign=800&at_custom1=description&at_custom2=zappingnomade Clairement, il faut avoir la foi.