Documentaire

En Amazonie, dans le nord du Brésil, se trouve le Rio Madeira, l’un des cours d’eau majeurs de l’Amérique du Sud. Long de plus de 4 200 kilomètres, il serpente le Brésil, la Bolivie et le Pérou avant de se jeter dans le fleuve Amazone. Sur ses eaux, on peut parfois apercevoir un bateau-clinique, qui vogue 22 jours par mois pour soigner les habitants d’une quarantaine de communautés inaccessibles autrement que par bateau. Le médecin de famille Camila, qui pratique habituellement à Rio de Janeiro, est souvent à son bord, se joignant à l’équipe de professionnels de la santé qui se soucient de leurs patients avant tout.

En Inde, dans l’état du Bengale-Occidental, se trouvent les Sundarbans. Comprenant le plus grand regroupement de forêts de mangroves au monde et accueillant les incalculables bras et canaux du delta du Gange, la région est parsemée de petits villages isolés, où vit une population très pauvre qui n’a souvent pas accès à des soins de santé. Pour remédier à la situation, un bateau-clinique est mis en fonction dans cette zone afin de défier les statistiques de cette région qui détient le plus élevé taux de mortalité infantile. Apu est infirmière à bord de cette embarcation bien spéciale, qui dessert un village différent chaque jour.

Réalisateur : Léni MERAT, Jean Marc CHAUVET, Emmanuel CORRE

Anne Laure CAHEN,Karina MARCEAU, Yanie DUPONT-HÉBERT, Frédéric RÉAU

Ismaël DECARRE