Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Inde : le péril fanatique Les agressions envers les chrétiens et les musulmans se multiplient en Inde et les autorités politiques regardent ailleurs. Des...

Documentaire Sovereign Base Areas : des divisions sur l’île Saviez-vous que les habitants de Chypre, peuvent franchir tous les jours la frontière avec le Royaume-Uni ? Les britanniques...

Documentaire Ici, c’est le plus gros crieur qui l’emporte Le port de Dar Es Salam, une concurrence rude face aux plus puissants ténors

Documentaire Crise au Brésil : l’enfer des familles obligées de squatter des logements Pour des dizaines de milliers de familles touchées par la crise, prendre d’assaut des immeubles inoccupés du centre-ville de...

Documentaire Le cri de Janibek : la chasse aux loups des Kazakhs de l’Altaï Xoda vit au pied de l’Altaï Mongol, dans la partie ouest du pays. Fidèle à ses ancêtres Kazakhs il...

Documentaire Bougainville : le prochain pays du monde Située en plein océan Pacifique, l’île de Bougainville doit obtenir son indépendance d’ici au 1er septembre 2027 et deviendra...

Podcast Andrew Tate, le virus de la virilité Ancien kickboxeur devenu un épouvantable influenceur masculiniste, Andrew Tate est sous le coup d’accusations de viols en Angleterre et...

Documentaire Mexique : les Maras sèment la terreur On les appelle les Maras …. Des gangs ultra-violents que l’on reconnaît à leurs tatouages aussi beaux que terrifiants....

Documentaire SOS Patrimoine en péril : qui sont les sauveurs des belles pierres ? Les Français sont attachés au patrimoine de leur pays et y consacrent chaque année beaucoup de temps et d’argent....

Documentaire Corée du Sud : un plongeur transfuge En 2006, une famille nord-coréenne choisit l’exil vers la Corée du Sud. Ancien officier, le père est devenu un plongeur en...

Documentaire Les Yes Men : les imposteurs militants Elise Lucet évoque également le groupe d’activistes «Yes Men» qui, grâce à leurs canulars intelligents, se battent pour des...

Documentaire La tête haute, au coeur de la vallée de la Roya Dans les Alpes-Maritimes, à la frontière italienne, les habitants de la Roya ont été confrontés à l’arrivée inattendue de...

Documentaire L’Alabama, un état en guerre contre l’avortement Ici, 90 % des habitants sont croyants et 70% sont opposés à l’avortement. En mai 2019, l’État d’Alabama a...

Documentaire Précarité : ils glanent pour se nourrir chaque mois Ils glanent des légumes dans les champs ou à la fin des marchés, les invendus des commerces, ils récupèrent...

Documentaire Thérapies de conversion : il a subi 8 exorcismes Le 5 octobre 2021, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier...

Documentaire Elle est la Nadine de Rothschild russe Elle apprend les bonnes manières aux russes fortunés

Documentaire La fenaison en montagne, une tradition suisse Dans le canton suisse d’Uri, les agriculteurs perpétuent une tradition acrobatique : la fenaison du foin sauvage. Depuis des...

Documentaire Mongolie : de la steppe au bidonville Deux habitants au kilomètre carré, moins 40 degrés en hiver, plus 35 en été et une sécheresse persistante. Bienvenue...