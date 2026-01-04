Les agressions envers les chrétiens et les musulmans se multiplient en Inde et les autorités politiques regardent ailleurs. Des...
Saviez-vous que les habitants de Chypre, peuvent franchir tous les jours la frontière avec le Royaume-Uni ? Les britanniques...
Le port de Dar Es Salam, une concurrence rude face aux plus puissants ténors
Comment des marches pacifiques ont tourné au bain de sang.
Pour des dizaines de milliers de familles touchées par la crise, prendre d’assaut des immeubles inoccupés du centre-ville de...
Xoda vit au pied de l’Altaï Mongol, dans la partie ouest du pays. Fidèle à ses ancêtres Kazakhs il...
Située en plein océan Pacifique, l’île de Bougainville doit obtenir son indépendance d’ici au 1er septembre 2027 et deviendra...
Ancien kickboxeur devenu un épouvantable influenceur masculiniste, Andrew Tate est sous le coup d’accusations de viols en Angleterre et...
On les appelle les Maras …. Des gangs ultra-violents que l’on reconnaît à leurs tatouages aussi beaux que terrifiants....
Les Français sont attachés au patrimoine de leur pays et y consacrent chaque année beaucoup de temps et d’argent....
En 2006, une famille nord-coréenne choisit l’exil vers la Corée du Sud. Ancien officier, le père est devenu un plongeur en...
Elise Lucet évoque également le groupe d’activistes «Yes Men» qui, grâce à leurs canulars intelligents, se battent pour des...
Dans les Alpes-Maritimes, à la frontière italienne, les habitants de la Roya ont été confrontés à l’arrivée inattendue de...
Ici, 90 % des habitants sont croyants et 70% sont opposés à l’avortement. En mai 2019, l’État d’Alabama a...
Ils glanent des légumes dans les champs ou à la fin des marchés, les invendus des commerces, ils récupèrent...
Le 5 octobre 2021, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier...
Elle apprend les bonnes manières aux russes fortunés
Dans le canton suisse d’Uri, les agriculteurs perpétuent une tradition acrobatique : la fenaison du foin sauvage. Depuis des...
Deux habitants au kilomètre carré, moins 40 degrés en hiver, plus 35 en été et une sécheresse persistante. Bienvenue...
Les habitants du Haut Dolpo livrent les secrets de leur monde suspendu entre ciel et terre au coeur de...
