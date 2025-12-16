Envoyé spécial retrace l’incroyable parcours d’Alexeï Navalny, l’opposant numéro un au Kremlin. Tentative d’empoisonnement, arrestation, incarcération : l’avocat est...
En Asie Centrale, au Tadjikistan, la plus pauvre des ex-républiques soviétiques, l’islam se vit sous haute surveillance. Dans ce...
Ils seront 250 millions à l’horizon 2050 selon les projections de l’ONU. Les personnes déplacées en raison des effets...
Quand une entreprise fait faillite, c’est tout un territoire qui vacille. En Saxe-Anhalt, 580 salariés d’un équipementier automobile s’inquiètent pour...
La population de la République du Congo est particulièrement jeune : environ 60 % des habitants ont moins de...
La troupe américaine Shen Yun Performing Arts, longtemps reconnue pour ses spectacles somptueux vantés comme une célébration de la...
Ils ont fait construire un bunker au fond de leur jardin
Dans les Appalaches aux USA, la pauvreté fait péter le plafond
A Pékin, le taux de particules fines présentes dans l’atmosphère est 6 fois supérieur aux plus gros pics que...
Des rencontres, des découvertes cette semaine, d’abord en Jordanie nous irons à Madaba, la ville des mosaïques et du...
Alors que les États-Unis commémorent le 11-Septembre, France 24 vous propose un documentaire exclusif sur l’incarcération de six Algériens...
Tout le monde y a cru. La Suisse et Payerne allaient entrer dans la course à la privatisation de...
C’est l’une des régions habitées parmi les plus hautes de la planète, le Ladakh au nord de l’Inde.
Un homme a restauré un vestige du mur de l’ancien ghetto juif dans une cour de Varsovie. Riverains et...
Dans une petite ville de Kabylie située dans la morne plaine de la Soummam épargnée par les fusils mais...
Sur la frontière du Cameroun et du Nigeria, ce village vit constamment sous la menace de Boko Haram, l’organisation...
Disponible jusqu’au 06/04/2025 Cette année, la journée internationale des droits des femmes permet de mettre en lumière les progrès...
Comment une tribu amazonienne a chamboulé notre conception du langage. Découverte d’un peuple exceptionnel, qui n’a pas de mots...
Des quartiers sales, un mobilier urbain dégradé, des trottoirs jonchés de crottes de chiens, dans certaines grandes villes, difficile...
Début octobre, un bateau transportant 550 clandestins en provenance d’Afrique coulait au large de la Sicile. Bilan : 359...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site