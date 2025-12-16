Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Navalny, le survivant Envoyé spécial retrace l’incroyable parcours d’Alexeï Navalny, l’opposant numéro un au Kremlin. Tentative d’empoisonnement, arrestation, incarcération : l’avocat est...

Documentaire Tadjikistan : l’islam sous surveillance En Asie Centrale, au Tadjikistan, la plus pauvre des ex-républiques soviétiques, l’islam se vit sous haute surveillance. Dans ce...

Conférence Réfugiés climatiques : s’adapter avant de fuir Ils seront 250 millions à l’horizon 2050 selon les projections de l’ONU. Les personnes déplacées en raison des effets...

Documentaire Année noire pour les PME Quand une entreprise fait faillite, c’est tout un territoire qui vacille. En Saxe-Anhalt, 580 salariés d’un équipementier automobile s’inquiètent pour...

Documentaire Je me prépare à l’apocalypse Ils ont fait construire un bunker au fond de leur jardin

Documentaire Même pas assez d’argent pour manger… Dans les Appalaches aux USA, la pauvreté fait péter le plafond

Documentaire Chine : les secrets bien gardés du plus gros pollueur au monde A Pékin, le taux de particules fines présentes dans l’atmosphère est 6 fois supérieur aux plus gros pics que...

Documentaire En jordanie, Madaba est la ville des mosaïques et du patrimoine biblique Des rencontres, des découvertes cette semaine, d’abord en Jordanie nous irons à Madaba, la ville des mosaïques et du...

Documentaire De Sarajevo à Guantanamo, l’itinéraire des six d’Algérie Alors que les États-Unis commémorent le 11-Septembre, France 24 vous propose un documentaire exclusif sur l’incarcération de six Algériens...

Documentaire L’incroyable supercherie de la navette spatiale suisse Tout le monde y a cru. La Suisse et Payerne allaient entrer dans la course à la privatisation de...

Documentaire Le voyage de tous les dangers pour livrer du goudron C’est l’une des régions habitées parmi les plus hautes de la planète, le Ladakh au nord de l’Inde.

Documentaire Six faces d’une brique Un homme a restauré un vestige du mur de l’ancien ghetto juif dans une cour de Varsovie. Riverains et...

Documentaire Algérie, la vie quand même Dans une petite ville de Kabylie située dans la morne plaine de la Soummam épargnée par les fusils mais...

Documentaire BOKO HARAM, terreur en Afrique Sur la frontière du Cameroun et du Nigeria, ce village vit constamment sous la menace de Boko Haram, l’organisation...

Documentaire La langue cachée d’Amazonie Comment une tribu amazonienne a chamboulé notre conception du langage. Découverte d’un peuple exceptionnel, qui n’a pas de mots...

Documentaire Bordeaux, ville propre ? Des quartiers sales, un mobilier urbain dégradé, des trottoirs jonchés de crottes de chiens, dans certaines grandes villes, difficile...