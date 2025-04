Documentaire

https://www.youtube.com/watch?v=SmR9qB91ADw

Au Nord ouest du Vietnam, les montagnes Quan Hoa. C’est une des régions les plus pauvres et les plus isolées du Vietnam. Ici, la majorité des paysans survivent avec moins d’un dollar par jour. Pourtant cette province possède une richesse inépuisable, le bambou… L’or vert du Vietnam. Une partie de ces bambous est transporté par radeau… Une embarcation de fortune, assemblée en quelques heures, s’élance sur la rivière “Luong”, pour rejoindre le « Song Ma », 3ème fleuve du Vietnam. Cette région est aussi la seule du pays où les routes ne sont pas toutes asphaltées. Pendant la saison des pluies, qui dure presque trois mois, une partie du commerce est paralysé. Même les 4×4 ou les camions renoncent très vite à les prendre… Le seul engin qui est capable de circuler sur ces pistes, le « Tuk Tuk ». Mais au Vietnam, le transport roi est la moto. C’est presque une religion. Dans le pays, il y a plus de 40 millions de motos. Un documentaire de Daniel Lainé.