Documentaire

Giulio Steiger était un créateur dans la chaussure de luxe. Reconnus dans le monde entier, lui et sa famille avaient des boutiques dans toutes les grandes capitales. Un jour, il plaque tout pour s’établir à Casacalenda au Molise, une région perdue et encore sauvage d’Italie. Son aspiration : retrouver une vie simple et heureuse au contact de la nature. Curieux et autodidacte, Giulio a réalisé son rêve et fait maintenant du vin bio.