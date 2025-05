Conférence

À l’époque ou grandit une génération résolument tournée vers un futur plus vert pour notre planète, nos consommations alimentaires représentent encore 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. Virginie Brégeon de Saint Quentin est alors venue nous parler de marketing là où ne l’attend pas, dans la gastronomie! Virginie est docteur en socio-marketing culinaire. Sa thèse a été récompensée par le prix AREA (Association de Recherche en Économie Agroalimentaire) 2018 à AgroParisTech. Elle est par ailleurs diplômée de Sciences Po Rennes et en arts appliqués. Professeure associée à FERRANDI Paris, formatrice (HEC, Sciences Po Rennes, Dauphine, Greta d’Ille-et-Vilaine, lycée hôtelier de Dinard, CCI), Virginie est également entrepreneure et consultante depuis 2012. Elle accompagne les foodpreneurs (chefs, restaurateurs, producteurs, marques), les territoires, et les acteurs d’un tourisme durable.