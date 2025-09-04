Documentaire

La Panela est l’un des emblèmes les plus irrésistibles de la Colombie. Les Colombiens consomment massivement de cette pâte pour adoucir leur boisson ou sous forme de sucrerie aux reflets dorés appelée, la melcocha. Mais pour l’obtenir, il faut de la patience… et beaucoup d’amour !

Lorena Guillen est une cultivatrice passionnée. A 29 ans, elle a toujours travaillé aux côtés de son père dans la ferme familiale. Chaque jour, ils récoltent 400 kilos de canne à sucre… et tout cela uniquement à la main. Elle perpétue la tradition en plantant et en cultivant les cannes à sucre comme le faisait son père et son grand-père.

Pour elle, travailler de manière artisanale est primordiale car cela veut dire que c’est fait avec plus de sentiments, d’attention et d’amour.

Extrait du film : “Voyage à travers les couleurs – La Colombie en vert”

Réalisation : Guy Beauché

