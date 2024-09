Documentaire



Sacrée meilleur espoir de la cuisine française par Top Chef, Stéphanie Le Quellec crée la surprise. Elle a été choisie par « Le Prince de Galles », l’un des joyaux de l’hôtellerie parisienne, pour diriger ses nouvelles cuisines. Un projet à la hauteur des ambitions de cette jeune trentenaire qui se bat depuis 15 ans pour être reconnue dans ce milieu masculin. Elle veut transformer l’essai du coup médiatique et prouver qu’elle n’est pas simplement la gagnante d’un concours télévisé mais une chef sur laquelle il faudra désormais compter. Pour y parvenir, elle devra imposer sa personnalité et sa cuisine face à ses fournisseurs et sa brigade, mais aussi faire des sacrifices sur sa vie familiale. Un défi qui ne lui fait pas peur car, du haut de ses trente ans, la jeune chef s’est forgé une carapace et un caractère bien trempé. Pour elle, si l’on veut être traité comme un homme, il faut se comporter comme tel. Un documentaire d’Emilie Lambin.