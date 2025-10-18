Documentaire

La Cordillère des Andes, barrière longtemps infranchissable, n’avait pas réussi à isoler le Chili de l’Europe. Par le Cap Horn, lieu de légende, les voiliers et les vapeurs faisaient route pour Valparaiso. Langue de terre de 4000 km de long sur une centaine de large, le Chili connaît tous les climats. Des déserts brûlants aux froids espaces polaires, coupé d’une longue zone tempérée, où les fleurs du printemps préparent lentement les fruits d’automne. Le Chili est un peu comme une « île sanitaire ». Le vignoble est préservé des maladies et des insectes indésirables. A ce jour, il ne connaît pas le phylloxéra. Les saisons sont nettement marquées et l’influence maritime détermine favorablement un climat de type méditerranéen propice à la culture de la vigne. Parfaitement intégrés dans le paysage, une cinquantaine de vastes domaines produisent des vins excellents et modernes.Au Chili, les régions viticoles couvrent une surface de 174 000 hectares. Proche de Valparaiso, la vallée de Casablanca, au sud de Santiago, la vallée du Maipo et de Rancagua, et plus au sud encore, les vallées de Talca, Chillan et de Mulchen.