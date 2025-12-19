Documentaire

Comme le Cenovis, l’Ovomaltine ou les röstis, le yoghourt mocca est un marqueur infaillible du goût suisse. Au rayon des yoghourts, c’est d’ailleurs l’arôme le plus vendu dans notre pays.

Alors comment sont fabriqués ces yoghourts et de quoi est composé le fameux mocca ? Reportage à l’usine Milco, dans le canton de Fribourg.

Et savez-vous d’où vient le terme « mocca » ? ABE vous propose un petit retour dans le temps.

Cette année, pour la première fois en Suisse, une marque de café s’est lancée dans la fabrication de yoghourts mocca. Reportage chez La Semeuse à La Chaux-de-Fonds.

ABE a réuni 5 dégustateurs pour évaluer 10 yoghourts mocca parmi les plus vendus du marchés et achetés en grande surface. Nos experts ont dégusté les yoghourts à l’aveugle sur une échelle de 1 à 10 selon quatre critères : l’aspect visuel, la texture, l’arôme et le goût.