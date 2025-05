Documentaire

Aliment de base des communautés du désert depuis des millénaires, le lait de chamelle est célèbre pour présenter de nombreux bienfaits et vertus. Ainsi, bien qu’il soit faible en lactose, ses niveaux de potassium, de magnésium, de fer, de cuivre, de manganèse, de sodium et de zinc y sont élevés. Il est apprécié traditionnellement pour ses propriétés anti-infectieuses, anti-cancéreuses, antidiabétiques. Le lait de chamelle a aussi la réputation de renforcer les défenses immunitaires et de stimuler l’activité physique. De nos jours, son accès se démocratise et il sert notamment à élaborer des desserts et notamment à fabriquer du chocolat.