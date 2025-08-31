Le Sud Tyrol est la région d’Italie qui compte le plus de chefs étoilés.
Chaque année, de jeunes « espoirs de la cuisine locale », s’affrontent sur la montagne, à 2200 mètres d’altitude, dans L’Ulten. Leurs armes : juste quelques casseroles et une cuisinière à bois.
Pour arriver là, ils ont dû créer un plat à partir des produits de la vallée.
Des 10 recettes présentées, 3 ont été sélectionnées, celles des trois concurrents du concours de l’année.
Christa travaille dans un resort 5 étoiles dans la vallée voisine.
Pour ses herbes, elle a choisi le jardin de Kraeuterreich, une sorte de jardin d’Eden créé et entretenu depuis x années par la famille Schwienbacher. Dans la vallée de l’Ulten, c’est une institution. Ici, tout pousse à profusion.
Visite guidée avec Raffaela, la plus jeune fille de la famille.