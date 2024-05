Documentaire



Les plus grands cuisiniers américains sont français, excepté un : Thomas Keller. Les autres sont Alain Ducasse, Daniel Boulud et Jean George. Véritables stars aux états unis et c’est peu dire, ils ont défendu ce savoir faire qui est partie prenante de notre culture. Une poignée de jeunes étoilées et sympathiques cuisinières qui font toutes la une des hebdomadaires féminins et qui pour affirmer une personnalité différente dans le monde écrasant de masculinité qu’est la grande gastronomie ne revendiquent qu’une chose : s’ouvrir vers les autres et donc créer avec les hommes.