Podcast

Si je vous dis Alain Ducasse, vous pensez à quoi ? Vous pensez peut-être à la cuisine, et vous aurez raison. Vous pensez peut-être à l’hôtellerie, et vous aurez raison. Ou vous pensez peut-être à l’éducation, et vous aurez raison.

Parce que le groupe Alain Ducasse, aujourd’hui, c’est ça :

– plus de 120 millions d’euros de chiffre d’affaires

– plus de 30 restaurants dans le monde

– plus de 2000 collaborateurs

– plus de 100 ouvrages publiés

– une école de formation

Et j’en passe…

Pourtant, malgré son expansion, Alain Ducasse a gardé la même passion, le même désir de progresser et de sans cesse s’améliorer.

Comment fait-il pour se renouveler ?

Comment donner vie à ses idées ?

Comment garder la motivation d’avancer ?

C’est à tout cela, et plus encore, que l’on répond dans ce nouvel épisode d’InPower.