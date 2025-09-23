Souvent présenté comme l’allié de la santé par excellence et consommé par deux Français sur trois, le thé serait-il contaminé, comme l’ont montré deux études récentes ? À l’origine de ce problème, l’usage important de pesticides en Inde, en Chine ou au Sri Lanka, où la majorité du thé vert et noir est produit et où, la plupart du temps, les feuilles ne sont pas lavées pour préserver la saveur. Comment cette filière peut-elle produire dans de telles conditions ? Ces pesticides présents dans cette boisson dont on raffole sont-ils mauvais pour notre santé ? Et quel thé faut-il choisir pour être sûr d’échapper aux pesticides ?