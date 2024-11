Conférence

Longtemps au nombre de six et toutes basées en Belgique, les brasseries certifiées Authentic Trappist sont aujourd’hui douze – Achel, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle, Westvleteren en Belgique, La Trappe et Zundert aux Pays-Bas, Engelszell en Autriche, Tre Fontane en Italie, Spencer aux USA et Mont Des Cats en France – mais seules onze arborent le label Authentic Trappist Product (ATP) : toutes sauf la Française. Retour sur une histoire hors norme.