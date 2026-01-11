Documentaire

Témoins de nos modes de vie qui se sont accélérés, les plats cuisinés que l’on trouve dans les rayons frais des magasins ont le vent en poupe. De la cuisine traditionnelle à des recettes plus exotiques, l’offre est de plus en plus vaste. Ces plats industriels ont longtemps eu mauvaise presse en raison des nombreux additifs présents dans leur composition. Pour répondre à la quête actuelle de naturalité et d’authenticité, de nouvelles offres voient le jour. Reportage dans une start-up qui fabrique et envoie par la poste des plats préparés à la demande.

Ces plats cuisinés à l’avance, on en trouve en barquettes dans différents points de vente, comme les grandes surfaces ou les shops. On peut aussi se faire livrer des plats produits de manière plus artisanale ou acheter des plats tout prêts à l’emporter chez des traiteurs. Mais au niveau diététique, quelles sont leurs qualités et leurs défauts ? ABE a soumis une gamme étendue à une diététicienne.