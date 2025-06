Documentaire

C’est bientôt l’hiver… les températures sont en baisse alors quoi de mieux qu’une bonne soupe pour vous réchauffer ! Soupe à l’oignon, au potiron, au chou ou aux châtaignes, les soupes reviennent sur le devant de nos tables. Fini la punition, aujourd’hui manger une soupe c’est sain, c’est bon et c’est tendance. Alors n’hésitez plus, découvrez de nouvelles recettes et apprenez à faire de la soupe un plat gourmand ! Un reportage de Diane Aragou et Simon Pauguoy.