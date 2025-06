Documentaire

Des heures et des heures derrière leur volant, à bord de leur 38 tonnes, les routiers avalent les kilomètres en rêvant à la pause : « On mange des kilomètres et quand on a fini on va manger au restaurant « . Déjeuner ou dîner… Avec au bord d’une nationale, la bonne adresse qu’ils se repassent d’un camion à l’autre. Pavé et pommes frites, oeufs mayo et crème caramel, le tout fait » maison » sur une nappe à carreaux… et les routiers se mettent à table.

Un documentaire de LAURENT FLÉCHAIRE