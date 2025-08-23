Documentaire

Le sud de la France abrite une territoire sauvage et protégé : la Camargue.C’est ici que tous les étés depuis 40 ans, Luc récolte l’or blanc français: la fleur de sel.

Ce produit délicieux et 100% naturel est constitué de critaux de sel légèrement humides qui offrent une saveur et une texture croustillante unique.

Surnommé par les sauniers, « le caviar de Camargue », il peut relever tous les plats auquel il est ajouté. Et ce n’est pas le seul trésor né dans la région !

Extrait du film: “Voyage à travers les couleurs – La France en rouge”

Réalisation: Carole Greco

Production: ZED & Voyage