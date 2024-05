Documentaire



2,5 millions de Français ne savent ni lire ni écrire. Au total c’est plus de 7% de la population qui est en situation d’illettrisme. Pour la plupart, ce sont des adultes qui ont été instruits par le passé mais qui ne maîtrisent plus lecture, écriture ou même le calcul. Vécu comme un handicap, l’illettrisme pose des problèmes d’emplois et peut pousser ces personnes à l’isolement et à la précarité. Un documentaire de Lisa Beauval et Vivien Chareyre.