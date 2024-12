Documentaire

Le Martinez, palace historique à Cannes sur la Côte d’Azur. Nous allons vous faire vivre les coulisses de cet hôtel de luxe pendant un an. Le Martinez est bien plus qu’un hôtel de luxe ; il incarne l’essence même de la Côte d’Azur. Inauguré en 1929, ce palace mythique a traversé les décennies en s’imposant comme l’un des symboles incontournables de l’élégance et du raffinement français. Avec sa façade blanche immaculée de style Art déco, il attire les regards et évoque une époque où glamour et faste régnaient en maître sur la Riviera française.