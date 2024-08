Documentaire

La station de sports d’hiver de Kitzbühel est très prisée par la jet set. Revers de la médaille, de nombreuses personnes originaires de la localité ou des environs peinent à trouver un logement abordable. Martin a 61 ans, il est conseiller municipal. Et il est bien décidé à lutter contre la hausse des prix de l’immobilier.

Depuis les années 1960, Kitzbühel compte parmi les stations de sports d’hiver les plus huppées au monde. De nombreux étrangers fortunés originaires des pays voisins y investissent dans des chalets et autres résidences de luxe. L’engouement pour la région a entraîné une telle hausse des prix de l’immobilier que de nombreux autochtones ne sont plus en mesure d’acheter un logement à un prix abordable. Une situation particulièrement douloureuse pour Martin. Très attaché à sa région natale, ce père de famille de 61 ans et conseiller municipal craint que ses enfants ne soient contraints de s’installer ailleurs. Avec d’autres habitants animés par les mêmes préoccupations, il monte au créneau. Il n’hésite pas à évoquer la figure d’Andreas Hofer, un insurgé tyrolien qui avait lutté contre les armées napoléoniennes et le royaume de Bavière il y a 200 ans. Sauf qu’aujourd’hui, c’est par la voie légale que Martin entend se battre.

Anna a 30 ans et elle est aussi originaire de Kitzbühel. Elle ne voit pas la situation de manière aussi dramatique. Depuis qu’elle s’est séparée de son compagnon, elle est à la recherche d’un bien immobilier. Grâce à ses bonnes relations avec l’agent immobilier Ferdinand, l’héritière et designer ne devrait pas à avoir de mal à trouver la perle rare : un trois pièces pour la modique somme de 1,5 million d’euros.

Reportage (Allemagne, 2023, 33mn)

Rediffusion disponible jusqu’au 24/07/2025