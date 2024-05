Documentaire



Permis du monde nous fait vivre les journées trépidantes de moniteurs d’auto-écoles et de leurs élèves au cœur de quatre jungles urbaines : New York, Paris, Abidjan et Bombay.

Tandis qu’à Abidjan, une panne de véhicule retarde l’apprentissage de Kamory, partout ailleurs, les cours se poursuivent. En Inde, Sneha entraîne ses élèves sur un terrain vague. À Paris, François doit se frayer un chemin seul jusqu’à la Défense. Et à New York, Cid regrette d’avoir voulu tester la conduite avec ses parents.



Un documentaire de Emmanuel Réau

Frédéric Réau