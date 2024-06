Conférence

Quoi de plus intime que le goût ? Il est l’un de nos cinq sens, nous permet de distinguer les aliments que nous consommons, mais également, le plaisir, ou déplaisir, qu’ils nous procurent. Mais que savons-nous vraiment de lui ? Existe-t-il un bon et mauvais goût ? Évolue-t-il avec le temps ? Que nous apprend-il sur nos sociétés ? Explorons les facettes biologiques, culturelles et gastronomiques de ce sens.