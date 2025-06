Article

La créatinine est une molécule issue de la dégradation naturelle de la créatine, elle-même synthétisée dans le foie, le pancréas et les reins, et stockée majoritairement dans les muscles. Chaque jour, notre corps produit une quantité relativement constante de créatinine, en fonction de la masse musculaire.

Une fois produite, cette molécule est transportée par le sang jusqu’aux reins, où elle est filtrée et éliminée dans les urines sans être réabsorbée. Ce mécanisme en fait un excellent indicateur du bon fonctionnement rénal, car si les reins ne filtrent plus efficacement, la créatinine s’accumule dans le sang.

En médecine, la mesure de la créatinine sanguine est couramment utilisée pour évaluer le taux de filtration glomérulaire (DFG), un indicateur clé de la santé rénale.

Une augmentation du taux de créatinine peut signaler une insuffisance rénale, qu’elle soit aiguë ou chronique. Il est donc crucial, dans certaines situations cliniques, de vérifier cette valeur avant d’administrer un traitement ou de procéder à un examen impliquant une charge supplémentaire pour les reins.

Alors, pourquoi faire un dosage de créatinine avant un scanner ? La surveiller permet d’éviter des complications graves, en particulier lorsqu’un agent de contraste iodé est envisagé.

Qu’est-ce qu’un scanner avec produit de contraste ?

Un scanner, ou tomodensitométrie (TDM), est une technique d’imagerie médicale de haute précision qui utilise les rayons X pour reconstituer des images détaillées des structures internes du corps.

Cet examen est largement utilisé pour diagnostiquer diverses pathologies : tumeurs, infections, lésions osseuses, anomalies vasculaires, hémorragies, etc. Dans de nombreux cas, pour améliorer la lisibilité des images et accentuer les différences entre les tissus, on administre un produit de contraste iodé par voie intraveineuse.

Ce produit rend certaines zones du corps plus visibles sur les images.

Le produit de contraste permet d’améliorer la lisibilité des images et d’identifier plus précisément les lésions, tumeurs ou anomalies vasculaires.

Cependant, ce produit n’est pas totalement inoffensif : une fois injecté, il est filtré par les reins. Chez un patient en bonne santé, cette élimination se fait sans problème.

En revanche, chez une personne dont la fonction rénale est déjà altérée, le contraste peut représenter une charge supplémentaire toxique, risquant d’aggraver l’insuffisance rénale existante ou d’en déclencher une nouvelle.

D’où l’importance de vérifier la fonction rénale via un dosage de créatinine avant l’examen.

Pourquoi un dosage de créatinine est-il indispensable avant l’examen ?

L’injection de produit de contraste iodé comporte un risque bien identifié : la néphropathie induite par le contraste (NIC). Il s’agit d’une détérioration aiguë de la fonction rénale survenant dans les 48 à 72 heures suivant l’administration du produit.

Bien que ce phénomène soit rare, il peut avoir des conséquences sérieuses, notamment chez les patients fragiles. C’est pourquoi évaluer la fonction rénale avant l’examen devient une étape incontournable pour prévenir toute complication.

Selon certaines études, la NIC est responsable de 10 à 15 % des insuffisances rénales aiguës survenant en milieu hospitalier.

Connaître le taux de créatinine permet aux professionnels de santé d’adopter une stratégie adaptée : éviter l’injection si les reins sont trop fragiles, réduire la dose de contraste, prévoir une hydratation préventive, ou proposer un examen alternatif.

Cette précaution simple et peu coûteuse permet donc de personnaliser la prise en charge du patient tout en garantissant sa sécurité. Faire l’impasse sur ce test peut conduire à des conséquences irréversibles sur les reins, en particulier chez les patients vulnérables.

Qui est concerné par ce dosage ?

Il n’est pas nécessaire de doser la créatinine chez tous les patients systématiquement avant un scanner.

Toutefois, certaines catégories de patients à risque élevé nécessitent une attention particulière. L’âge est un facteur déterminant : à partir de 60 ans, la fonction rénale diminue naturellement, même sans symptômes.

Le diabète et l’hypertension artérielle, deux affections très fréquentes, peuvent également altérer les reins de manière progressive et silencieuse. Par ailleurs, certaines pathologies chroniques ou la prise de médicaments néphrotoxiques peuvent compromettre la capacité d’élimination du produit de contraste.

Il est intéressant de noter que même des individus apparemment en bonne santé peuvent présenter une fonction rénale altérée sans le savoir.

Ainsi, les professionnels de santé recommandent fortement le dosage de la créatinine dans les cas suivants :

Personnes âgées de plus de 60 ans , même sans antécédents rénaux connus.

, même sans antécédents rénaux connus. Patients diabétiques , en raison du risque élevé de néphropathie.

, en raison du risque élevé de néphropathie. Hypertendus , car l’hypertension endommage progressivement les reins.

, car l’hypertension endommage progressivement les reins. Patients avec antécédents de maladie rénale ou insuffisance rénale chronique .

. Prise de médicaments néphrotoxiques, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou certains antibiotiques.

Mieux vaut prévenir qu’aggraver un trouble déjà présent. Le dosage de la créatinine permet d’identifier ces patients à risque et de leur éviter une complication évitable.

Que se passe-t-il si la créatinine est trop élevée ?

Un taux de créatinine élevé dans le sang est le signe d’un ralentissement de la filtration rénale. Cela signifie que les reins ne parviennent plus à éliminer correctement les déchets du corps, dont le produit de contraste injecté lors d’un scanner.

Lorsque cette situation est détectée avant l’examen, le médecin peut adapter sa stratégie : dans certains cas, l’injection est reportée ou annulée ; dans d’autres, on choisira un autre examen d’imagerie, comme une IRM ou une échographie.

Le taux de créatinine est généralement interprété en fonction du sexe, de l’âge et du poids du patient, pour calculer le débit de filtration glomérulaire (DFG).

Voici les mesures possibles en cas de créatinine élevée :

Reporter le scanner pour éviter tout risque.

Utiliser un examen alternatif n’impliquant pas de contraste iodé.

Hydrater intensément le patient avant et après l’examen.

Réduire la dose du produit injecté pour limiter la toxicité.

Cette réaction proactive permet de limiter l’impact du contraste sur une fonction rénale déjà fragile, tout en maintenant une qualité diagnostique satisfaisante dans la majorité des cas.

Comment se fait le dosage de la créatinine ?

Le dosage de la créatinine est un acte médical simple, rapide et indolore. Il s’effectue grâce à une prise de sang classique, sans nécessité d’être à jeun.

Le prélèvement est ensuite analysé en laboratoire, qui calcule également le débit de filtration glomérulaire en fonction de paramètres tels que l’âge, le sexe, le poids et la taille du patient. Cette donnée est plus précise que le seul taux de créatinine et permet de mieux évaluer le risque.

Dans certaines situations, une mesure plus poussée comme la clairance de la créatinine peut être demandée.

Voici le processus en quatre étapes :

Le médecin prescrit le test lors de la consultation ou sur place à l’hôpital.

Le prélèvement est réalisé dans un centre d’analyses médicales ou en milieu hospitalier.

Les résultats sont obtenus rapidement, parfois en quelques heures.

Le médecin décide ensuite de maintenir, adapter ou reporter l’examen.

Cette évaluation biologique s’intègre pleinement dans le parcours de soin, garantissant que le patient subit son examen dans les meilleures conditions de sécurité.

Que faire pour protéger ses reins avant un scanner ?

La prévention est la meilleure arme contre les effets indésirables liés à l’injection de produit de contraste iodé. Avant un scanner, il est possible d’adopter certains gestes simples qui renforcent la sécurité de l’examen, notamment en favorisant une bonne élimination du produit par les reins.

Une hydratation adéquate est la mesure la plus recommandée, car elle dilue le contraste et facilite son excrétion urinaire.

Dans certains cas, une perfusion intraveineuse de sérum salé est mise en place pour protéger les reins.

Voici quelques conseils utiles pour les patients concernés :

Boire suffisamment d’eau les jours précédant et suivant l’examen.

Éviter certains médicaments toxiques pour les reins (AINS, diurétiques).

Prévenir son médecin de toute maladie chronique ou allergie connue.

Ne pas hésiter à poser des questions à l’équipe médicale.

Ces précautions simples mais efficaces réduisent considérablement le risque de complications et permettent à l’examen de se dérouler sans accroc.

Existe-t-il des alternatives au scanner avec contraste ?

Lorsque la fonction rénale est insuffisante ou que les risques sont jugés trop importants, il existe plusieurs alternatives au scanner avec injection de produit iodé.

La médecine moderne offre un large éventail d’outils diagnostiques permettant d’éviter l’exposition au contraste, tout en obtenant des images de qualité suffisante pour poser un diagnostic.

Le choix dépend toujours du contexte clinique, des symptômes et des risques associés.

Parmi les alternatives possibles :

IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) : excellente pour le cerveau, la moelle, les tissus mous, parfois réalisée sans produit de contraste ou avec gadolinium.

: excellente pour le cerveau, la moelle, les tissus mous, parfois réalisée sans produit de contraste ou avec gadolinium. Échographie : non invasive, sans radiation ni produit de contraste, très utile pour les reins, l’abdomen, le cœur.

: non invasive, sans radiation ni produit de contraste, très utile pour les reins, l’abdomen, le cœur. Scanner sans contraste : parfois suffisant selon les pathologies (calculs rénaux, fractures…).

: parfois suffisant selon les pathologies (calculs rénaux, fractures…). Médecine nucléaire (scintigraphie) : utilisée dans des cas très spécifiques.

Le radiologue choisira la meilleure solution en fonction de l’état du patient et de l’objectif diagnostique.

Le dosage de la créatinine : une précaution standardisée

Aujourd’hui, le dosage systématique de la créatinine avant un scanner avec produit de contraste est devenu un standard dans la plupart des hôpitaux et centres d’imagerie.

Il fait partie des recommandations émises par les sociétés savantes de radiologie et de néphrologie, afin de réduire les incidents liés à l’injection de produits iodés. Cette approche s’inscrit dans une logique de médecine préventive, qui privilégie la sécurité et la personnalisation des soins.

Des études montrent que la mise en place systématique de cette mesure a diminué les cas de néphropathie induite par le contraste de manière significative.

Ces protocoles permettent de :

Mieux encadrer les examens à risque.

Réduire la fréquence des complications post-examen.

Éviter les hospitalisations inutiles liées à une insuffisance rénale aiguë.

Rassurer les patients quant à la qualité des soins.

Le dosage de la créatinine n’est pas un luxe médical : c’est une nécessité clinique.

Une responsabilité partagée entre médecins et patients

La réussite d’un examen d’imagerie repose sur la collaboration entre les professionnels de santé et les patients. Il est essentiel que ce dernier fournisse des informations précises et honnêtes sur son état de santé, ses antécédents, ses traitements en cours et ses allergies éventuelles.

Une omission, même involontaire, peut avoir des conséquences importantes sur le choix du protocole radiologique.

Les patients ont parfois tendance à négliger ces détails, pensant qu’ils ne sont pas importants.

Voici ce que le patient peut faire pour participer activement à sa prise en charge :

Signaler toute maladie chronique ou insuffisance rénale connue.

Préciser s’il a récemment passé un examen avec contraste.

Mentionner tout médicament pris régulièrement.

Poser des questions sur les risques et les précautions.

La transparence et la communication sont les meilleures garanties d’un examen réussi et sans danger.

En résumé : les points clés à retenir

Le scanner avec produit de contraste est un examen performant, mais qui peut présenter des risques pour les reins.

est un examen performant, mais qui peut présenter des risques pour les reins. Le dosage de la créatinine est indispensable chez les patients à risque pour évaluer la fonction rénale avant l’injection.

est indispensable chez les patients à risque pour évaluer la fonction rénale avant l’injection. Certaines précautions comme l’hydratation, l’arrêt temporaire de médicaments ou le choix d’un autre examen peuvent être mises en place.

En cas de créatinine élevée, des alternatives diagnostiques sont disponibles.

La sécurité du patient passe par une prise en charge globale, proactive et adaptée.

Conclusion : pourquoi faire un dosage de créatinine avant un scanner ?

Faire un dosage de créatinine avant un scanner n’est pas une contrainte administrative ou une procédure superflue. C’est un acte de prévention fondamental, qui permet d’éviter des complications parfois graves, et d’adapter la médecine à la singularité de chaque patient.

Ce petit test, rapide et peu invasif, illustre à lui seul l’évolution de la médecine moderne, plus préventive, plus personnalisée, plus sécurisée.

La médecine moderne ne se contente pas de soigner : elle vise à prévenir, à protéger, à anticiper.

Alors, la prochaine fois qu’un professionnel vous prescrira un dosage de créatinine, souvenez-vous : il ne s’agit pas d’un excès de précaution, mais d’un acte intelligent et responsable, destiné à préserver vos reins et votre santé globale.