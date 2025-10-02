La révolution des neurosciences est en marche et s’apprête à transformer notre vie au quotidien. Explication d’une technologie, l’électro-encéphalographie qui a plus de 100 ans ! C’est la convergence de 2 avancées majeures : les évolutions dans le domaine de la mesure des activités cérébrales et l’analyse, les bénéfices issus des progrès en intelligence artificielle et en maths appliquées. C’est aussi la convergence simple, efficace, bon marché, utilisable par n’importe qui, n’importe où, de techniques d’analyse puissantes et automatiques. De nombreuses applications sont désormais disponibles : diminuer son niveau de stress, évaluer son niveau de vigilance lors de la conduite… La promesse qu’offre les neurosciences, c’est pouvoir soigner le cerveau sans médicament, grâce au neurofeedback ! Illustration avec une application, véritable dispositif médical, à destination des enfants atteints du trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité.