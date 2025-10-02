Ressources Dans la même catégorie

Podcast Non, apprendre par cœur n’est pas très efficace Répéter mécaniquement une information n’est pas la méthode la plus efficace pour l’ancrer durablement en mémoire. D’autres stratégies, fondées...

Article A quoi sert une dialyse ? La dialyse est un traitement médical essentiel qui sert à remplacer certaines des fonctions des reins, principalement l’élimination des...

Conférence L’incroyable plasticité cérébrale du cerveau humain On croyait que le cerveau se cristallisait structurellement lorsqu’arrivé à maturation. Or, on commence à découvrir que ce n’est...

Conférence Le regard du peintre Des grottes de Lascaux à nos jours, notre héritage artistique met en lumière le caractère à la fois singulier...

Podcast Comment votre mémoire reconstruit le passé Plutôt que d’enregistrer fidèlement le passé, la mémoire le reconstruit. Ele ne fonctionne pas comme un enregistrement fidèle des...

Conférence Quand les neurosciences rencontrent l’éducation Mais que serait le corps sans le cerveau ? C’est la question que se pose Eric Gaspar, professeur de...

Podcast Régénérer ou la quête du Graal Quel est le point commun entre le capitaine crochet, Dark Vador et Nick Fury ? Il s’agit de trois...

Podcast Notre cerveau à tous les niveaux Le cerveau. Cet objet le plus complexe du monde, sauriez-vous comment il fonctionne ? Quand vous écoutez ce podcast,...

Documentaire Les moustiques, le retour Toujours plus nombreux, parfois venus de très loin, les insectes, parasites et autres envahisseurs microscopiques empoisonnent l’existence d’un grand...

Conférence Laissez le cerveau tranquille L’appel aux neurosciences est-il une forme de neuromythe ? Bien que la neuroscience apporte des éclairages précieux sur le...

Conférence Le cerveau : une forteresse imprenable ? Centre de commande de notre corps, le cerveau est un organe aussi fascinant que fragile. Il régule nos pensées,...

Documentaire Voyage au cœur de nos cellules – Nom de code : protéome L’étude des protéomes, c’est-à-dire l’ensemble des protéines contenues dans nos cellules, pourrait ouvrir la voie à de nouvelles thérapies contre...

Documentaire Congeler ses ovocytes pour repousser sa maternité? Le « social egg freezing » – appelé aussi auto-congélation d’ovocytes – permet à des femmes qui désirent un enfant, mais...

Podcast Qu’est-ce qu’un vaccin à ARN messager ? Un vaccin à ARN messager est une technologie innovante qui repose sur l’utilisation de l’ARN messager (ARNm) pour stimuler...

Podcast Le monde des virus Qu’est-ce qu’un virus ? Un génome et une capside, une entité biologique d’une simplicité radicale. Le virus est incapable...

Podcast Mort cellulaire : un mal nécessaire Elles sont 6 millions à mourir en nous chaque minute, 10 milliards chaque jour. Les cellules qui composent notre...

Documentaire Le meilleur des mondes – Santé Les experts s’intéressent aux progrès de la science dans la lutte contre les maladies les plus graves et les...

Documentaire Chasseurs de Virus – L’origine des pandémies La meilleure façon de combattre les épidémies est de rechercher l’origine des virus, le plus souvent au fin fond...